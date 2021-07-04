Нардеп Гончаренко: Введение акциза на "зеленую" энергию значительно ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей

"Иностранные инвесторы еще с 2014 года осуществляли инвестиции в источники возобновляемой энергии в Украине. Но за последний год ситуация значительно ухудшилась", – написал он.

Политик сообщил, что в этой сфере есть три важных пункта, требующих немедленного решения, первым он назвал необходимость отказаться от внедрения акцизного налога на продажу электроэнергии, полученной из альтернативных источников энергии.

"Введение такого налога значительно ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей ВИЭ. Во-вторых, новый "акциз" противоречит меморандуму, который был подписан между государством и инвесторами", – прокомментировал Гончаренко.

Второй и третий пункты – обеспечение текущих выплат производителям "зеленой" электроэнергии и погашение уже накопленной задолженности перед ними, написал он.

Нардеп считает, что для выполнения последнего пункта Рада должна принять законопроект о возмещении задолженности инвесторам и предоставлении государственных гарантий для содействия привлечению кредитов от национальных и международных финучреждений для НЭК "Укрэнерго".

"Также важно утвердить национальный план действий по увеличению доли ВИЭ до 2035 года. Кроме Зеленского и Шмыгаля, направил запрос министру финансов [Сергею] Марченко, председателю Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, [Валерию] Тарасюку и председателю комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики [Даниилу] Гетманцеву. Надеюсь на ответную реакцию и быстрое решение проблемы", – подытожил Гончаренко.