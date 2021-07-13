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Американская торговая палата: Введение акциза на "зеленую" электроэнергию будет прямым сигналом компаниям к международному арбитражу

Ярослав Петров: Введение такого акциза будет негативно принято игроками рынка и будет интерпретировано как дополнительное уменьшение "зеленого" тарифа
Ярослав Петров: Введение такого акциза будет негативно принято игроками рынка и будет интерпретировано как дополнительное уменьшение "зеленого" тарифа
Фото: chamber.ua

Если в Украине будет введен акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию, то инвесторы подадут иски против государства в международные арбитражи и развитие этой отрасли остановится, заявил в комментарии "РБК-Украина" сопредседатель комитета Американской торговой палаты в Украине (ACC Ukraine) Ярослав Петров.

"Эти изменения будут рассматриваться как нарушение обязательств государства, которые были взяты перед производителями, когда в прошлом году был согласован меморандум с производителями и был принят закон №810-IX, и есть понимание того, что государство не выполняет свои обязательства по этому вопросу, не осуществляет выплату долгов, и введение такого акциза будет негативно принято игроками рынка и будет интерпретировано как дополнительное уменьшение "зеленого" тарифа", – подчеркнул он.

Сопредседатель комитета Американской торговой палаты в Украине подчеркнул, что норму об акцизе на "зеленую" энергию нужно из "налогового" законопроекта №5600 убрать.

"Если она будет принята, то это будет прямой сигнал к тому, чтобы компании начали серьезно думать о международном арбитраже. Потому что сейчас мы имеем только один прецедент, когда компании инициировали, а сейчас мы знаем, что есть около 10 компаний, которые подали свои жалобы в Министерство юстиции о том, что они намерены инициировать", – заявил Петров. 

Если Украина проиграет арбитражи, то убытков страна получит больше, чем сборов от акциза, добавил он. 

"Этот вопрос можно еще урегулировать и сфокусироваться больше на выплате и стабилизации платежей для возобновляемой энергетики. Вместо того, чтобы делать дополнительные [фискальные] нагрузки", – подытожил представитель ACC Ukraine.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Теги: Верховная Рада, налоги, электроэнергия, зеленая энергетика, Американская торговая палата
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