Американская торговая палата: Введение акциза на "зеленую" электроэнергию будет прямым сигналом компаниям к международному арбитражу

Ярослав Петров: Введение такого акциза будет негативно принято игроками рынка и будет интерпретировано как дополнительное уменьшение "зеленого" тарифа Фото: chamber.ua

"Эти изменения будут рассматриваться как нарушение обязательств государства, которые были взяты перед производителями, когда в прошлом году был согласован меморандум с производителями и был принят закон №810-IX, и есть понимание того, что государство не выполняет свои обязательства по этому вопросу, не осуществляет выплату долгов, и введение такого акциза будет негативно принято игроками рынка и будет интерпретировано как дополнительное уменьшение "зеленого" тарифа", – подчеркнул он.

Сопредседатель комитета Американской торговой палаты в Украине подчеркнул, что норму об акцизе на "зеленую" энергию нужно из "налогового" законопроекта №5600 убрать.

"Если она будет принята, то это будет прямой сигнал к тому, чтобы компании начали серьезно думать о международном арбитраже. Потому что сейчас мы имеем только один прецедент, когда компании инициировали, а сейчас мы знаем, что есть около 10 компаний, которые подали свои жалобы в Министерство юстиции о том, что они намерены инициировать", – заявил Петров.

Если Украина проиграет арбитражи, то убытков страна получит больше, чем сборов от акциза, добавил он.

"Этот вопрос можно еще урегулировать и сфокусироваться больше на выплате и стабилизации платежей для возобновляемой энергетики. Вместо того, чтобы делать дополнительные [фискальные] нагрузки", – подытожил представитель ACC Ukraine.