Американская торговая палата: Введение акциза на "зеленую" электроэнергию будет прямым сигналом компаниям к международному арбитражу

"Эти изменения будут рассматриваться как нарушение обязательств государства, которые были взяты перед производителями, когда в прошлом году был согласован меморандум с производителями и был принят закон №810-IX, и есть понимание того, что государство не выполняет свои обязательства по этому вопросу, не осуществляет выплату долгов, и введение такого акциза будет негативно принято игроками рынка и будет интерпретировано как дополнительное уменьшение "зеленого" тарифа", – подчеркнул он.
Сопредседатель комитета Американской торговой палаты в Украине подчеркнул, что норму об акцизе на "зеленую" энергию нужно из "налогового" законопроекта №5600 убрать.
"Если она будет принята, то это будет прямой сигнал к тому, чтобы компании начали серьезно думать о международном арбитраже. Потому что сейчас мы имеем только один прецедент, когда компании инициировали, а сейчас мы знаем, что есть около 10 компаний, которые подали свои жалобы в Министерство юстиции о том, что они намерены инициировать", – заявил Петров.
Если Украина проиграет арбитражи, то убытков страна получит больше, чем сборов от акциза, добавил он.
"Этот вопрос можно еще урегулировать и сфокусироваться больше на выплате и стабилизации платежей для возобновляемой энергетики. Вместо того, чтобы делать дополнительные [фискальные] нагрузки", – подытожил представитель ACC Ukraine.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.
Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".