Рента на железную руду не должна включать логистику в Китай – заявление "Феррэкспо Сервис"

Ярославна Блонская: Мы бы для себя хотели понимать прогнозируемый план уплаты в том числе ренты Фото: zmist.pl.ua

Агентство напоминает, что законодатели предложили для определения налоговой базы на железную руду использовать IODEX 62% FE CFR China по данным агентства Platts, то есть индекс цен в Китае. Но так как подавляющее большинство украинских горнодобывающих комплексов не торгуют рудой с Китаем, закладывать в ренту украинской руды затраты на транспорт из Китая нет смысла, считают в "Феррэкспо Сервис".

"Мы бы для себя хотели понимать прогнозируемый план уплаты в том числе ренты. Будет ли это привязка к Platts минус транспортные расходы и расходы на внутреннюю логистику, – сказала Блонская. – Есть пояснения к №5600 Минэкономики, они пишут, что более чем в 3,5 раза увеличилась рента. Здесь пункт №7 – что дискриминационные меры по отношению к железорудной отрасли недопустимы".

Руководитель отметила, что сейчас цены на железную руду выросли, но через три-четыре года ситуация на рынке может измениться, а бизнесу нужны прогнозируемые и понятные правила, и это в том числе касается налогового законодательства.