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Рента на железную руду не должна включать логистику в Китай – заявление "Феррэкспо Сервис"

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Ярославна Блонская: Мы бы для себя хотели понимать прогнозируемый план уплаты в том числе ренты
Ярославна Блонская: Мы бы для себя хотели понимать прогнозируемый план уплаты в том числе ренты
Фото: zmist.pl.ua

Включение транспортной составляющей в формулу расчета ренты на железную руду, предлагаемое законопроектом №5600, – это дискриминация. С таким заявлением выступила глава компании "Феррэкспо Сервис" Ярославна Блонская, пишет "РБК-Украина".

Агентство напоминает, что законодатели предложили для определения налоговой базы на железную руду использовать IODEX 62% FE CFR China по данным агентства Platts, то есть индекс цен в Китае. Но так как подавляющее большинство украинских горнодобывающих комплексов не торгуют рудой с Китаем, закладывать в ренту украинской руды затраты на транспорт из Китая нет смысла, считают в "Феррэкспо Сервис".

"Мы бы для себя хотели понимать прогнозируемый план уплаты в том числе ренты. Будет ли это привязка к Platts минус транспортные расходы и расходы на внутреннюю логистику, – сказала Блонская. – Есть пояснения к №5600 Минэкономики, они пишут, что более чем в 3,5 раза увеличилась рента. Здесь пункт №7 – что дискриминационные меры по отношению к железорудной отрасли недопустимы".

Руководитель отметила, что сейчас цены на железную руду выросли, но через три-четыре года ситуация на рынке может измениться, а бизнесу нужны прогнозируемые и понятные правила, и это в том числе касается налогового законодательства.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект №5600 в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики. Один из блоков изменений предполагает повышение рентных платежей на добычу полезных ископаемых.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Принятый в первом чтении законопроект №5600 с изменениями в Налоговый кодекс уже привел к отказу от намерений инвестировать в Украину со стороны топ-менеджмента "АрселорМиттал Кривой Рог". 

Теги: налоги, Кабинет Министров, экономика, цены, металлургия, дискриминация, законодательство, законопроект, Налоговый кодекс, финансы, Минэкономики
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