"АрселорМиталл" отказалась инвестировать в Украину $1 млрд из-за налогового законопроекта №5600 – СМИ

Глава компании Мауро Лонгобардо сообщил, что "АрселорМиттал" отказывается от своего инвестиционного плана стоимостью около $1 млрд.

В опубликованном 23 июня интервью он отмечал, что весь бизнес выступил против законопроекта, который в том числе предполагает повышение ренты на добычу железной руды.

"Для нас оно создает дополнительную финансовую нагрузку при производстве железной руды и идет вразрез с возможностью инвестировать $1 млрд. В случае утверждения этого предложения наша сталь станет менее конкурентоспособной. Мы не понимаем, почему промежуточный продукт, руда, должен увеличивать финансовую нагрузку на нас. Сейчас, когда обсуждается этот законопроект, цены на железную руду высокие и он кажется хорошей идеей. Однако цены на руду за эту неделю упали, и у меня есть вопрос: если они упадут еще, правительство тогда попросит от нас что-то еще, чтобы получить больше прибыли для страны?" – подчеркивал топ-менеджер.

Агентство LIGA.net писало, что "АрселорМиттал Кривой Рог" подписала совместный с правительством меморандум, названный "Стальной миллиард", в ходе визита Лакшми Миттала в Украину в апреле. Инвестиционная программа в размере $1 млрд была направлена на снижение воздействия производства на окружающую среду, устойчивое развитие предприятия и внедрение принципов циркулярной экономики.