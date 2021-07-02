Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в 50,4 млрд грн – Минфин

По платежам от Государственной налоговой службы поступления составили 50,8 млрд грн, или 106,1% от росписи июня (+2,9 млрд грн), в том числе:
Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 31,3 млрд грн. Из общей суммы поступлений 29 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,1 млрд грн – в виде ввозной пошлины.
В общий фонд госбюджета за первое полугодие поступило 505,9 млрд грн.
С января по июнь государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом 49,8 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 118,9 млрд грн.
Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020-го. Министр финансов, представляя законопроект, говорил, что ко второму чтению дефицит сократили до 246,6 млрд грн. Доходная часть – 1,092 трлн грн, расходы – на уровне 1,347 трлн грн. Такие же данные приводил и сайт Минфина после голосования в парламенте.
При этом пресс-служба Верховной Рады сообщала, что депутаты во втором чтении и в целом приняли закон о госбюджете, в котором доходы установлены на уровне 1,092 трлн грн, а расходы – 1,328 трлн грн.
В документе, который подписал президент Владимир Зеленский, указаны такие цифры: доходы – 1,084 трлн грн, расходы – 1,320 трлн грн. Предельный объем дефицита определили на уровне 246,6 млрд грн.
В январе – мае 2021 года бюджет был перевыполнен по поступлениям на 18,3 млрд грн (собрано 421 млрд грн), заявил Марченко.