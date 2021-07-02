Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в 50,4 млрд грн – Минфин

По платежам от Государственной налоговой службы поступления составили 50,8 млрд грн, или 106,1% от росписи июня (+2,9 млрд грн), в том числе:

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 12,4 млрд грн;

налога на прибыль предприятий – 4,7 млрд грн;

4,7 млрд грн; рентной платы за пользование недрами – 3,8 млрд грн;

3,8 млрд грн; акцизного налога с произведенных в Украине товаров – 5,9 млрд грн;

5,9 млрд грн; налога на добавленную стоимость – 10,8 млрд грн (собрано – 22,8 млрд грн, возмещено – 12 млрд грн);

10,8 млрд грн (собрано – 22,8 млрд грн, возмещено – 12 млрд грн); дивидендов, начисленных на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность, – 12,9 млрд грн.

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 31,3 млрд грн. Из общей суммы поступлений 29 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,1 млрд грн – в виде ввозной пошлины.

В общий фонд госбюджета за первое полугодие поступило 505,9 млрд грн.

С января по июнь государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом 49,8 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 118,9 млрд грн.