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Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в 50,4 млрд грн – Минфин

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В общий фонд госбюджета за первое полугодие поступило 505,9 млрд грн
В общий фонд госбюджета за первое полугодие поступило 505,9 млрд грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В июне 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 84,9 млрд грн, месячная роспись выполнена на 106,9%. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

По платежам от Государственной налоговой службы поступления составили 50,8 млрд грн, или 106,1% от росписи июня (+2,9 млрд грн), в том числе:

  • налога на доходы физических лиц и военного сбора – 12,4 млрд грн;
  • налога на прибыль предприятий – 4,7 млрд грн;
  • рентной платы за пользование недрами – 3,8 млрд грн;
  • акцизного налога с произведенных в Украине товаров – 5,9 млрд грн;
  • налога на добавленную стоимость – 10,8 млрд грн (собрано – 22,8 млрд грн, возмещено – 12 млрд грн);
  • дивидендов, начисленных на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность, – 12,9 млрд грн.

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 31,3 млрд грн. Из общей суммы поступлений 29 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,1 млрд грн – в виде ввозной пошлины.

В общий фонд госбюджета за первое полугодие поступило 505,9 млрд грн.

С января по июнь государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом 49,8 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 118,9 млрд грн.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020-го. Министр финансов, представляя законопроект, говорил, что ко второму чтению дефицит сократили до 246,6 млрд грн. Доходная часть – 1,092 трлн грн, расходы – на уровне 1,347 трлн грн. Такие же данные приводил и сайт Минфина после голосования в парламенте.

При этом пресс-служба Верховной Рады сообщала, что депутаты во втором чтении и в целом приняли закон о госбюджете, в котором доходы установлены на уровне 1,092 трлн грн, а расходы – 1,328 трлн грн.

В документе, который подписал президент Владимир Зеленский, указаны такие цифры: доходы – 1,084 трлн грн, расходы – 1,320 трлн грн. Предельный объем дефицита определили на уровне 246,6 млрд грн.

В январе – мае 2021 года бюджет был перевыполнен по поступлениям на 18,3 млрд грн (собрано 421 млрд грн), заявил Марченко.

Теги: Украина, налоги, госбюджет, документы, Минфин
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