Спасать бюджет правительство хочет за счет предпринимателей и граждан – эксперт

Эксперт проанализировал принятый накануне в первом чтении законопроект №5600, предусматривающий существенные изменения в Налоговый кодекс Украины. Гмырин отметил, что, кроме этого документа, Раде в течение месяца регистрацию прошли семь альтернативных проектов закона.

По мнению Гмырина, в случае принятия законопроекта украинских предпринимателей ждет ряд "неприятных моментов":

запрет на выезд за границу руководителям предприятий, где есть задолженность по налоговым обязательствам (по результатам обращения в суд налоговых органов);



в случае возникновения какой-либо суммы налогового долга (по декларации плательщика налога) и за просрочку его оплаты хоть на один день – денежные средства такого плательщика налога будут списываться без решения суда;



налоговая служба получит возможность направлять запросы на информацию, руководствуясь лишь подозрением о нарушении налогового законодательства;



ГНС получит право на налоговый залог даже при условии обжалования налогоплательщиком в суде спорных решений налоговой службы – до момента вынесения решений судом.

Обычные граждане тоже почувствуют на себе изменения в Налоговый кодекс, отметил эксперт:

для сельских жителей в четыре раза (с 2 га до 0,5 га) уменьшен размер земельного участка, с которого не нужно платить налог на доходы физических лиц;



для граждан, которые в течение года будут продавать три и более объекта недвижимости, налог на доходы составит 18% от стоимости;



отменяется льгота по уплате НДС при первой продаже объектов жилого фонда (квартир, дачных домов и т.д.), из-за чего стоимость жилья для граждан возрастет.

Отдельный "сюрприз" в виде минимального размера налога на 1 га (в среднем около 1,5 тыс. грн за 1 га) получат владельцы земельных участков или те, кто занимается их обработкой, написал Гмырин.

Он отметил, что большой бизнес тоже попадает в орбиту действия налоговых изменений – для него будет увеличена рента за пользование недрами при добыче железной руды и отменена льгота по акцизному налогу для поставщиков электроэнергии, в том числе "зеленой". Эксперт подчеркнул, что Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

"Судя по предложенным изменениям, Кабмин стремится наскоро залатать дырявый бюджет. Что и понятно, ведь на кредиты МВФ Украине теперь вряд ли стоит рассчитывать. Но делает он это, как всегда, непродуманно и несистемно, порой, вопреки здравому смыслу. Ведь внедрение этих шагов будет означать дополнительные расходы для предприятий, рост цен на товары и услуги для граждан. И все это происходит на фоне миллиардных потерь бюджета из-за различных налоговых льгот вроде преференций для организаторов азартных игр и лотерей. Я не говорю уже об отсутствии системных изменений в налоговой сфере, судопроизводстве и т. п. Однако руки опускать не стоит – другого пути, как стучать в двери высоких кабинетов и обращаться к законотворцам через медиа, у представителей экспертной среды нет. Тем более, что, похоже, законопроект №5600 пойдет на доработку. По крайней мере, к этому на вчерашнем заседании парламента призвал профильный комитет спикер Дмитрий Разумков", – резюмировал Андрей Гмырин.