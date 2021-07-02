Спасать бюджет правительство хочет за счет предпринимателей и граждан – эксперт

Эксперт проанализировал принятый накануне в первом чтении законопроект №5600, предусматривающий существенные изменения в Налоговый кодекс Украины. Гмырин отметил, что, кроме этого документа, Раде в течение месяца регистрацию прошли семь альтернативных проектов закона.
По мнению Гмырина, в случае принятия законопроекта украинских предпринимателей ждет ряд "неприятных моментов":
Обычные граждане тоже почувствуют на себе изменения в Налоговый кодекс, отметил эксперт:
Отдельный "сюрприз" в виде минимального размера налога на 1 га (в среднем около 1,5 тыс. грн за 1 га) получат владельцы земельных участков или те, кто занимается их обработкой, написал Гмырин.
Он отметил, что большой бизнес тоже попадает в орбиту действия налоговых изменений – для него будет увеличена рента за пользование недрами при добыче железной руды и отменена льгота по акцизному налогу для поставщиков электроэнергии, в том числе "зеленой". Эксперт подчеркнул, что Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".
"Судя по предложенным изменениям, Кабмин стремится наскоро залатать дырявый бюджет. Что и понятно, ведь на кредиты МВФ Украине теперь вряд ли стоит рассчитывать. Но делает он это, как всегда, непродуманно и несистемно, порой, вопреки здравому смыслу. Ведь внедрение этих шагов будет означать дополнительные расходы для предприятий, рост цен на товары и услуги для граждан. И все это происходит на фоне миллиардных потерь бюджета из-за различных налоговых льгот вроде преференций для организаторов азартных игр и лотерей. Я не говорю уже об отсутствии системных изменений в налоговой сфере, судопроизводстве и т. п. Однако руки опускать не стоит – другого пути, как стучать в двери высоких кабинетов и обращаться к законотворцам через медиа, у представителей экспертной среды нет. Тем более, что, похоже, законопроект №5600 пойдет на доработку. По крайней мере, к этому на вчерашнем заседании парламента призвал профильный комитет спикер Дмитрий Разумков", – резюмировал Андрей Гмырин.
Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.
Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявлял, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.
Если Рада примет инициированные Кабмином в законопроекте №5600 изменения в налоговое законодательство, это приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. Об этом сообщалось в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.