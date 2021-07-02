ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Спасать бюджет правительство хочет за счет предпринимателей и граждан – эксперт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики
Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики
Фото: depositphotos.com

Под маркой изменений в Налоговый кодекс Кабмин хочет усилить давление на бизнес и таким образом наполнить дефицитный бюджет, пишет 2 июля в своем блоге на LIGA.net доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Эксперт проанализировал принятый накануне в первом чтении законопроект №5600, предусматривающий существенные изменения в Налоговый кодекс Украины. Гмырин отметил, что, кроме этого документа, Раде в течение месяца регистрацию прошли семь альтернативных проектов закона.

По мнению Гмырина, в случае принятия законопроекта украинских предпринимателей ждет ряд "неприятных моментов":

  • запрет на выезд за границу руководителям предприятий, где есть задолженность по налоговым обязательствам (по результатам обращения в суд налоговых органов);
     
  • в случае возникновения какой-либо суммы налогового долга (по декларации плательщика налога) и за просрочку его оплаты хоть на один день – денежные средства такого плательщика налога будут списываться без решения суда;
     
  • налоговая служба получит возможность направлять запросы на информацию, руководствуясь лишь подозрением о нарушении налогового законодательства;
     
  • ГНС получит право на налоговый залог даже при условии обжалования налогоплательщиком в суде спорных решений налоговой службы – до момента вынесения решений судом.

Обычные граждане тоже почувствуют на себе изменения в Налоговый кодекс, отметил эксперт:

  • для сельских жителей в четыре раза (с 2 га до 0,5 га) уменьшен размер земельного участка, с которого не нужно платить налог на доходы физических лиц;
     
  • для граждан, которые в течение года будут продавать три и более объекта недвижимости, налог на доходы составит 18% от стоимости;
     
  • отменяется льгота по уплате НДС при первой продаже объектов жилого фонда (квартир, дачных домов и т.д.), из-за чего стоимость жилья для граждан возрастет.

Отдельный "сюрприз" в виде минимального размера налога на 1 га (в среднем около 1,5 тыс. грн за 1 га) получат владельцы земельных участков или те, кто занимается их обработкой, написал Гмырин.

Он отметил, что большой бизнес тоже попадает в орбиту действия налоговых изменений – для него будет увеличена рента за пользование недрами при добыче железной руды и отменена льгота по акцизному налогу для поставщиков электроэнергии, в том числе "зеленой". Эксперт подчеркнул, что Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

"Судя по предложенным изменениям, Кабмин стремится наскоро залатать дырявый бюджет. Что и понятно, ведь на кредиты МВФ Украине теперь вряд ли стоит рассчитывать. Но делает он это, как всегда, непродуманно и несистемно, порой, вопреки здравому смыслу. Ведь внедрение этих шагов будет означать дополнительные расходы для предприятий, рост цен на товары и услуги для граждан. И все это происходит на фоне миллиардных потерь бюджета из-за различных налоговых льгот вроде преференций для организаторов азартных игр и лотерей. Я не говорю уже об отсутствии системных изменений в налоговой сфере, судопроизводстве и т. п. Однако руки опускать не стоит – другого пути, как стучать в двери высоких кабинетов и обращаться к законотворцам через медиа, у представителей экспертной среды нет. Тем более, что, похоже, законопроект №5600 пойдет на доработку. По крайней мере, к этому на вчерашнем заседании парламента призвал профильный комитет спикер Дмитрий Разумков", – резюмировал Андрей Гмырин.

Контекст:

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявлял, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормыПоляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.

Если Рада примет инициированные Кабмином в законопроекте №5600 изменения в налоговое законодательство, это приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. Об этом сообщалось в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.

Теги: налоги, Кабинет Министров, коррупция, недвижимость, экономика, правительство, электроэнергия, законодательство, кредиты, парламент, законопроект, Налоговый кодекс, финансы, Андрей Гмырин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сразу видно, что девочка будет". Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей
"Сразу видно, что девочка будет". Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей
"Не жалко?", "Вы слишком тяжелы". "Грустный" Владимир Кличко оседлал верблюда
"Не жалко?", "Вы слишком тяжелы". "Грустный" Владимир Кличко оседлал верблюда
"Секси". Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны
"Секси". Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
Юлия Пятова с дочерью прилетела в Рим поддержать мужа в матче Евро 2020 Украина – Англия
Юлия Пятова с дочерью прилетела в Рим поддержать мужа в матче Евро 2020 Украина – Англия
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
Умер руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
Умер руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
  "Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди
  "Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди
Каменских прокомментировала разводы украинских звезд и рассказала, как переживает кризисы в отношениях с Потапом
Каменских прокомментировала разводы украинских звезд и рассказала, как переживает кризисы в отношениях с Потапом
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
Цискаридзе рассказал, что делать, если к вам относятся "как к мусору"
Цискаридзе рассказал, что делать, если к вам относятся "как к мусору"
"Владимир, хватит врать". Экс-жена Остапчука после его повторного обращения в полицию из-за детей обнародовала копию объяснительной
"Владимир, хватит врать". Экс-жена Остапчука после его повторного обращения в полицию из-за детей обнародовала копию объяснительной
Стивен Кинг назвал худший, по его мнению, фильм-ужасов
Стивен Кинг назвал худший, по его мнению, фильм-ужасов
Чарльз Спенсер высказался об открытии памятника своей сестре, принцессе Диане
Чарльз Спенсер высказался об открытии памятника своей сестре, принцессе Диане
Российская порноактриса Кристина Лисина выпала из окна 22-го этажа
Российская порноактриса Кристина Лисина выпала из окна 22-го этажа
"Какой кайф наблюдать". Tarabarova показала ползающую по траве 11-месячную дочь
"Какой кайф наблюдать". Tarabarova показала ползающую по траве 11-месячную дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Фигура ужас!", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица". Волочкова снялась в крохотных шортах
"Фигура – ужас!", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица". Волочкова снялась в крохотных шортах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS