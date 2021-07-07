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Нормы законопроекта №5600 не будут иметь значительного влияния на стоимость нового жилья – Минфин Украины

Марченко: Манипуляции, которые гуляют в информационном пространстве, объясняются просто: те, кто получал сверхприбыли от перепродажи квартир, не платя налоги, будут вынуждены их платить
Марченко: Манипуляции, которые гуляют в информационном пространстве, объясняются просто: те, кто получал сверхприбыли от перепродажи квартир, не платя налоги, будут вынуждены их платить
Фото: Sergii Marchenko / Facebook

Нормы законопроекта №5600 не будут иметь значительного влияния на стоимость жилья в новостроях. Об этом 7 июля в Facebook написал министр экономики Украины Сергей Марченко.

"Манипуляции, которые гуляют в информационном пространстве, объясняются просто: те, кто получал сверхприбыли от перепродажи квартир, не платя при этом налоги, с принятием [законопроекта №] 5600 будут вынуждены их платить. Учитывая, что разница стоимости квадратного метра жилья в разных районах Киева достигает почти 100 тыс. грн (от 17 тыс. грн до 110 тыс. грн) при одинаковой себестоимости строительства, налоги не оказывают прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев спросом на рынке", – заявил министр.

По его словам, норма законопроекта об отмене льготы по НДС на операции с жильем на вторичном рынке не касается физических лиц, продающих или собирающихся продать свое жилье, поскольку физические лица не являются плательщиками НДС.

"Она будет касаться посредников на строительном рынке, которые, ничего не создавая, получают огромные доходы (объем доходов больше 22 млрд грн в год), а в бюджет не платят ни НДС, ни налога на прибыль. Именно через их посредничество сегодня украинцы приобретают новые квартиры", – отметил Марченко.

Он написал, что "первая поставка нового жилья облагается НДС по ставке 20%, кроме операций по первой поставке доступного жилья и жилья, строящегося с привлечением государственных средств.

"Освобождение от НДС продажи жилья на вторичном рынке на самом деле используется в строительной отрасли в схемах минимизации уплаты налогов, которые существуют уже много лет. Именно эти схемы мы пытаемся разрушить в законопроекте №5600", – уточнил министр финансов.

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/10227091834867542

Украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов в интервью редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман 30 июня заявил, что в случае принятия законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс в Украине существенно вырастет стоимость недвижимости. Никонов подчеркнул, что строительные компании смогут выдержать удар и "каким-то образом переформироваться", но основное бремя ляжет на покупателей недвижимости.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Теги: налоги, недвижимость, Министерство финансов, законопроект, Сергей Марченко, квартира
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