Розенко: Думаете, шарахнет только по большому бизнесу? Вы не поняли, изменилась идеология власти

Он утверждает, что из-за подходов главы фракции "Слуга народа" в ВР Давида Арахамии, политики президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева страна возвращается во времена до 2014 года.

"Дошутились, друзья. Уже все обстебали "китайский привет" Арахамии, и законопроект Зеленского-Шмыгаля-Гетманцева 5600 (законопроект №5600, уже принятый Радой в первом чтении, предполагает повышение налогов и сборов. – "ГОРДОН"). Думаете, что это шарахнет только по "большому" бизнесу. А он далеко от вас. По вам, думаете, не вжарит? Думаете, что пресловутый приказ Минюста о блокировании счетов и безусловное списание средств с них – это тоже где-то далеко и вас не тронет? Ну вы же все вовремя платите коммуналку, штрафы за нарушение ПДД. Но вы не поняли одного. Изменилась идеология власти! Кардинально изменилась", – написал экс-министр.

Предыдущая демократическая власть с 2014 года ввела мораторий и запретила "прессовать" бизнес и граждан, но теперь ситуация будет другой, добавил он.

"А теперь, следуя дух и букву деятелей типа Шмигаля-Гетманцева, фискалы, силовики, контролирующие-проверяющие дармоеды снова "восстали из пепла" и расправили крылья. Времена Азарова-Арбузова-Клименко вернулись! (Экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего вице-премьер-министра Сергея Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов и сборов Александра Клименко. Все они покинули Украину после Революции достоинства. – "ГОРДОН"). И вот вам яркое подтверждение этим словам, новость, которая просто меня шокировала: "Нова пошта" должна заплатить 325 миллионов гривен штрафа, который ей выписала Госпродпотребслужба! Знаете, за что? За "жалобу" гражданина о повреждении посылки стоимостью 500 гривен! 325 миллионов за 500 гривен, Карл! И по новому порядку Минюста они должны заплатить этот штраф за 15 дней. Иначе все счета "Нової пошти" будут заблокированы, а имущество арестовано! Давайте еще пожарных на "Нову пошту", Гоструда, Рыбинспекцию и Патрульную полицию! Так, чтобы на миллиард штрафов зафигачить! Гулять, так гулять! Хуже не будет, говорите? Ну-ну", – написал Розенко.