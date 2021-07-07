В Украине запустили систему автоматического ареста счетов должников в банках. Минюст объяснил, как это работает

Приказом был расширен перечень должников, которые попадают под процедуру автоматизированного ареста средств на счетах должников. Раньше речь шла только о долгах по алиментам, теперь – и о других долгах и штрафах.

К системе, по данным Opendatabot, подключены:

"ПриватБанк",

"Таскомбанк",

"Универсал Банк",

"Окси банк",

банк "Восток",

"Индустриалбанк"

"ПроКредит Банк".

Еще 44 банка подключены в тестовом режиме, 11 находятся на стадии консультаций. "То есть в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будут присоединены 62 украинских банка из 73", – отмечается в публикации Opendatabot.

Некоторые украинские СМИ пришли к выводу, что после вступления в силу приказа Минюста со счетов украинцев начнут автоматически списывать долги.

В министерстве говорят, что это не так.

"Задолжали за жилищно-коммунальные услуги или не оплатили штраф за превышение скорости – средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств!" – подчеркивается в релизе Минюста, опубликованном 6 июля.

Приказ, который вчера вступил в силу, реализовал технические изменения информационного взаимодействия государственных и частных исполнителей с банками с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

"Объясняем простым языком. Представим, что кто-то не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения, или коммунальные услуги, или задолжал вам деньги (в том числе алименты на содержание ребенка или заработную плату). Этот факт сначала должен подтвердить своим соответствующим решением суд или другой орган (должностное лицо). Если после этого должник так и не возвращает средства – в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они, в частности, могут арестовать средства на банковских счетах должника. Именно процедура коммуникации между исполнителями и банками и была упрощена", – пояснили в ведомстве.

В то же время программное обеспечение АСИП еще дорабатывают.

"После того как ПО полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только о факте наличия банковских счетов у должника, а и их номера и суммы остатков на них. То есть появится возможность накладывать арест исключительно на один счет должника в одном банке, а не на все его счета в различных банковских учреждениях, как это происходит сейчас. Соответственно, средствами на не арестованных счетах их владелец сможет свободно распоряжаться", – добавили в Минюсте.