Шеф-редатор "Сегодня" рассказал, что недавно попал в такую же историю, как нардеп Брагарь

"Полтора месяца назад меня остановили в Бортничах некие полицейские на патрульной машине: женщина лет 30 и мужик лет 40–45, довольно пухлый. Говорят, у вас не подсвечен задний номерной знак. А он был подсвечен. Меня удивило, что они поставили свое авто впритык, фары не выключили и поэтому различить, подсвечен ли мой номер, было невозможно. И потом они говорят: "Вы точно пьяный. Сейчас приедет драгер, нужно подождать полчаса", – сообщил Хрусталев.

По его словам, полицейские предупреждали его о лишении прав на 10 лет и штрафе в 17 тыс. грн. "c расстрелом и конфискацией". И настойчиво повторяли, чтобы он "подумал".

"Я не пью 10 лет, если что. И я им так и говорю: "Я трезв, ребята. Не пил ни кефира, ни корвалола. 0 промилле, абсолютный нуль". Они меня даже не слушали. Их мой ответ вообще не заинтересовал. Это было странно, потому что обычно полицейские пытаются выяснить обстоятельства. А эти отошли в сторону и шушукаются", – написал Хрусталев.

Он отметил, что стал искать номер телефона доверия полиции.

"Не успел я найти номера, как они подошли и повторили опять все слово в слово, включая "Давайте... Думайте" .Ответил им: "Ок, я звоню на телефон доверия. И они мне говорят: "Можете ехать". И прям бросают мне права и техпаспорт в окно. Мне тогда показалось, что это какая-то схема. Только смысла ее не понял. Какое-то мошенничество в стиле старого ГАИ. Подкрученный драгер или они думали, что я откажусь проходить освидетельствование", – уточнил шеф-редактор.

Хрусталев добавил, что собирался написать заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко, однако не сделал этого.

"Пока писал, что-то остыл. Подумал, да кому это интересно? Теперь вот жалею, что не написал", – заявил журналист.