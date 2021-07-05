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Шеф-редатор "Сегодня" рассказал, что недавно попал в такую же историю, как нардеп Брагарь

Хрусталев: Мне тогда показалось, что это какая-то схема. Только смысла ее не понял
Хрусталев: Мне тогда показалось, что это какая-то схема. Только смысла ее не понял
Фото: Андрей Хрусталев / Facebook

Шеф-редатор "Сегодня" Андрей Хрусталев сообщил, что полтора месяца назад с ним случилась история, похожая на ту, в которую попал народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь. Об этом журналист написал 5 июля в Facebook.

"Полтора месяца назад меня остановили в Бортничах некие полицейские на патрульной машине: женщина лет 30 и мужик лет 40–45, довольно пухлый. Говорят, у вас не подсвечен задний номерной знак. А он был подсвечен. Меня удивило, что они поставили свое авто впритык, фары не выключили и поэтому различить, подсвечен ли мой номер, было невозможно. И потом они говорят: "Вы точно пьяный. Сейчас приедет драгер, нужно подождать полчаса", – сообщил Хрусталев.

По его словам, полицейские предупреждали его о лишении прав на 10 лет и штрафе в  17 тыс. грн. "c расстрелом и конфискацией". И настойчиво повторяли, чтобы он "подумал".

"Я не пью 10 лет, если что. И я им так и говорю: "Я трезв, ребята. Не пил ни кефира, ни корвалола. 0 промилле, абсолютный нуль". Они меня даже не слушали. Их мой ответ вообще не заинтересовал. Это было странно, потому что обычно полицейские пытаются выяснить обстоятельства. А эти отошли в сторону и шушукаются", – написал Хрусталев.

Он отметил, что стал искать номер телефона доверия полиции.

"Не успел я найти номера, как они подошли и повторили опять все слово в слово, включая "Давайте... Думайте" .Ответил им: "Ок, я звоню на телефон доверия. И они мне говорят: "Можете ехать". И прям бросают мне права и техпаспорт в окно. Мне тогда показалось, что это какая-то схема. Только смысла ее не понял. Какое-то мошенничество в стиле старого ГАИ. Подкрученный драгер или они думали, что я откажусь проходить освидетельствование", – уточнил шеф-редактор.

Хрусталев добавил, что собирался написать заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко, однако не сделал этого. 

"Пока писал, что-то остыл. Подумал, да кому это интересно? Теперь вот жалею, что не написал", – заявил журналист.

https://www.facebook.com/khrustaliov/posts/4118706001553845

Контекст:

"Новини.Live" сообщили, что Брагаря, который находился за рулем не принадлежащей ему Toyota Camry, остановили в Киеве 3 июля около 22.00. Нардеп рассказал в Facebook, что причиной остановки была неработающая лампочка подсветки заднего номера. "Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения", – рассказал нардеп. Он также продемонстрировал отрицательный результат независимого теста на наркотики.

Позже в патрульной полиции уведомили о начале служебной проверки по фактам, изложенным Брагарем в соцсети.

Геращенко 5 июля заявил, что если проверки подтвердят, что правоохранители действительно намекали на взятку, "они понесут суровую ответственность согласно закону".

Теги: полиция, штраф, Антон Геращенко, мошенничество, полицейский, Евгений Брагарь
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