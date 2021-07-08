Госпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 326 млн грн. Компания подала в суд

Поводом для проверки была жалоба о повреждении посылки на сумму 500 грн, заявили в "Новой почте" Фото: Нова пошта / Facebook

Решение приняли в результате проверки двух отделений компании в Харькове и Чугуеве Харьковской области. Причиной проверок стали жалобы граждан относительно некачественного обслуживания и нарушения их прав.

В ведомстве утверждают, что компания не предоставила документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения обращений граждан. В Госпотребслужбе считают, что таким образом компания создала препятствия для проверки.

В свою очередь "Новая почта" подала в суд на ведомство из-за слишком большой суммы штрафа. В компании заявили, что расценивают действия регулирующего органа как "манипуляцию государством своих полномочий". Также компания направила официальную жалобу в Госпотребслужбу на действия сотрудников харьковского подразделения и обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям.

В "Новой почте" считают неправомерным тот факт, что сумма штрафа рассчитывалась от оборота всей компании, а не одного отделения, в котором проходила проверка.

"К тому же контролирующий орган сразу выбрал максимальный из возможных штрафов, хотя на практике даже суд не выбирает высшую меру наказания, особенно, если нарушение было совершено в первый раз", – отметили в компании.

В компании рассказали, что проверке Госпотребслужбы предшествовала жалоба о повреждении посылки на сумму 500 грн, и заявили, что проверка прошла с нарушением действующего законодательства – проверяющие не предоставили начальству компании документы о проверке и неправильно составили акт о штрафе, не указав, в чем именно компания препятствовала сотрудникам проверяющего органа.