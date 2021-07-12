Конфедерация строителей Украины: Налоговый законопроект №5600 нарушает принципы налоговой стабильности и права бизнеса

В Конфедерации строителей Украины подчеркнули, что в случае принятия закон не должен начать работать раньше, чем в 2023 году Фото: depositphotos.com

"А что сделало государство, чтобы те лица, которые не платят, платили? Где тут справедливость, если с введением этих норм закона бремя будет переложено на плательщиков, которые платят? Нет справедливости", – заявили в организации.

Представители конфедерации отметили, что инициатива Кабмина повысить налоги с 1 января 2022 года нарушает принцип стабильности налогового законодательства в Украине.

"Налоги вводятся с 1 января 2022 года. Это будет нарушением принципа стабильности, вообще не может быть речи о том, что закон заработает раньше, чем в 2023 году. То есть изменение элементов возможно только с учетом принципа стабильности", – заявили в Конфедерации строителей Украины.