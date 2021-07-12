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Конфедерация строителей Украины: Налоговый законопроект №5600 нарушает принципы налоговой стабильности и права бизнеса

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В Конфедерации строителей Украины подчеркнули, что в случае принятия закон не должен начать работать раньше, чем в 2023 году
В Конфедерации строителей Украины подчеркнули, что в случае принятия закон не должен начать работать раньше, чем в 2023 году
Фото: depositphotos.com

Власть в Украине собирается увеличить налоговое давление на бизнес, который и так платит все сборы, вместо того чтобы вывести из тени тех, кто не платит, заявили изданию Politeka в Конфедерации строителей Украины, комментируя правительственный законопроект №5600.

"А что сделало государство, чтобы те лица, которые не платят, платили? Где тут справедливость, если с введением этих норм закона бремя будет переложено на плательщиков, которые платят? Нет справедливости", – заявили в организации.

Представители конфедерации отметили, что инициатива Кабмина повысить налоги с 1 января 2022 года нарушает принцип стабильности налогового законодательства в Украине.

"Налоги вводятся с 1 января 2022 года. Это будет нарушением принципа стабильности, вообще не может быть речи о том, что закон заработает раньше, чем в 2023 году. То есть изменение элементов возможно только с учетом принципа стабильности", – заявили в Конфедерации строителей Украины.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Теги: налоги, экономика, строительство, законодательство, законопроект, предприниматели
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