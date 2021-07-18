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ДЕНЬГИ

Банкир о законопроекте Кабмина №5600: Акциз – шокирующая норма. Электроэнергия из возобновляемых источников – это же не предмет роскоши

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Если не развивать возобновляемую энергетику, то через несколько лет стране придется импортировать электроэнергию, отметил главный банкир по направлениям энергетики и инфраструктуры в Black Sea Trade &amp; Development Bank
Если не развивать возобновляемую энергетику, то через несколько лет стране придется импортировать электроэнергию, отметил главный банкир по направлениям энергетики и инфраструктуры в Black Sea Trade & Development Bank
Фото: depositphotos.com

Иностранные инвесторы вкладывали деньги в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Украине и рассчитывали, что условия ведения бизнеса в отрасли не будут меняться, а Кабинет Министров планирует теперь внедрить акцизный сбор на производство "зеленой" электроэнергии, вопреки ранее предоставленным гарантиям. Об этом заявил главный банкир по направлениям энергетики и инфраструктуры в Black Sea Trade & Development Bank Генрих Еремян на энергетической конференции Адама Смита, сообщает "РБК-Украина".

"Акциз – шокирующая норма. Электроэнергия из ВИЭ – это же не предмет роскоши, не алкоголь. Зачем внедрять акциз на ВИЭ. Если это произойдет, это будет фактически еще одно снижение "зеленого" тарифа на 3,2%", – заявил он.

Еремян подчеркнул, что Кабмин нарушает договоренности о расчетах по долгам перед "зеленой" генерацией и одновременно усиливает ответственность производителей электроэнергии из ВИЭ за нарушение прогнозов по производству электроэнергии.

"Все это создает проблемы для будущих "зеленых" аукционов. К сожалению, нет никаких целостных предложений по ВИЭ [от правительства]. Получается, что инвесторы, инвестбанки живут в своем мире, а Кабмин в своем", – заявил банкир.

Он добавил, что Украина будет вынуждена выводить из эксплуатации устаревшие атомные и угольные станции, и если не развивать возобновляемую энергетику, то стране придется импортировать электроэнергию.

Контекст:

2 июня Кабинет Министров подал проект закона №5600, который в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. 1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета Министров Украины ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

В то же время существующие задержки с оплатой производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обращалась к властям Украины с требованием выплатить долги за "зеленую" энергию.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации "Главкома", иск против Украины подала в том числе компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.

Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.

Теги: налоги, Кабинет Министров, экономика, энергетика, тарифы, электроэнергия, акциз, АЭС, деньги, зеленая энергетика
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