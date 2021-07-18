Банкир о законопроекте Кабмина №5600: Акциз – шокирующая норма. Электроэнергия из возобновляемых источников – это же не предмет роскоши

Если не развивать возобновляемую энергетику, то через несколько лет стране придется импортировать электроэнергию, отметил главный банкир по направлениям энергетики и инфраструктуры в Black Sea Trade & Development Bank Фото: depositphotos.com

"Акциз – шокирующая норма. Электроэнергия из ВИЭ – это же не предмет роскоши, не алкоголь. Зачем внедрять акциз на ВИЭ. Если это произойдет, это будет фактически еще одно снижение "зеленого" тарифа на 3,2%", – заявил он.

Еремян подчеркнул, что Кабмин нарушает договоренности о расчетах по долгам перед "зеленой" генерацией и одновременно усиливает ответственность производителей электроэнергии из ВИЭ за нарушение прогнозов по производству электроэнергии.

"Все это создает проблемы для будущих "зеленых" аукционов. К сожалению, нет никаких целостных предложений по ВИЭ [от правительства]. Получается, что инвесторы, инвестбанки живут в своем мире, а Кабмин в своем", – заявил банкир.

Он добавил, что Украина будет вынуждена выводить из эксплуатации устаревшие атомные и угольные станции, и если не развивать возобновляемую энергетику, то стране придется импортировать электроэнергию.