Зеленский: Если ты живешь на оккупированной территории Донбасса и считаешь, что "нам в Россию, мы русские", – большая ошибка там оставаться

"Часть людей, которые живут сегодня на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должна кое-что понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: родина или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса временно оккупированной и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", – большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русская территория. Никогда! Не важно, сколько это оккупировано. Это как [Берлинская] стена в Германии", – сказал президент.

По его мнению, "в любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет".

"Ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но "я чувствовал, что это Россия", и так далее – если ты так чувствуешь, я считаю, что человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет", – заявил он.

Зеленский отметил, что Украина "будет расти вверх, будет все строить однозначно".

"Донбасс в том виде, в оккупированном, в отрезанном, никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет. Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, поважаєш українську мову, даже если не учил ее в школе, – сам почитывай книжки, и все нормально будет, все придет, говори, как хочешь... Но если ты чувствуешь, что ты украинец, – будь там. Будь, держись, эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае. Это история. Поэтому здесь нет "нормальный – ненормальный". Здесь есть: "Ты кто?" Сам для себя ответь", – заявил глава государства.