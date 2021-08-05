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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если ты живешь на оккупированной территории Донбасса и считаешь, что "нам в Россию, мы русские", – большая ошибка там оставаться

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Зеленский: Оккупированные Донбасс и Крым никогда не будут русской территорией
Зеленский: Оккупированные Донбасс и Крым никогда не будут русской территорией
Фото: EPA

Жителям временно оккупированных Крыма и части Донецкой и Луганской областей, которые считают, что должны жить в России, лучше уехать в РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу "Дом", фрагмент которого был опубликован на странице канала в Facebook 5 августа.

"Часть людей, которые живут сегодня на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должна кое-что понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: родина или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса временно оккупированной и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", – большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русская территория. Никогда! Не важно, сколько это оккупировано. Это как [Берлинская] стена в Германии", – сказал президент.

По его мнению, "в любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет". 

"Ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но "я чувствовал, что это Россия", и так далее – если ты так чувствуешь, я считаю, что человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет", – заявил он.

Зеленский отметил, что Украина "будет расти вверх, будет все строить однозначно".

"Донбасс в том виде, в оккупированном, в отрезанном, никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет. Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, поважаєш українську мову, даже если не учил ее в школе, – сам почитывай книжки, и все нормально будет, все придет, говори, как хочешь... Но если ты чувствуешь, что ты украинец, – будь там. Будь, держись, эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае. Это история. Поэтому здесь нет "нормальный – ненормальный". Здесь есть: "Ты кто?" Сам для себя ответь", – заявил глава государства.

https://www.facebook.com/kanalDOM/videos/799010070760773/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Теги: Россия, Крым, Луганская область, Донецкая область, оккупация, Владимир Зеленский, война в Украине
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