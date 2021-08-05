Полиция расследует ранение мирного жителя Красногоровки в результате обстрела со стороны боевиков

"Сообщение об осколочном ранении 56-летнего местного жителя поступило в полицию Курахово 5 августа около 7.10. Установлено, что множественные телесные повреждения мужчина получил в результате обстрела, находясь в собственной квартире. Место проживания потерпевшего также было повреждено", – говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в кураховскую больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от восьми ло 12 лет лишения свободы.