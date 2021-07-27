За год действия режима прекращения огня на Донбассе потери ВСУ уменьшились в два раза – украинская делегация в ТКГ

За год позиции ВСУ обстреляли почти 2 тыс. раз Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Год назад вступил в действие режим прекращения огня. Несмотря на многочисленные нарушения с российской стороны, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019-го по июль 2020 года", – сказано в сообщении.

С 27 июля 2019-го по 26 июля 2020 года вооруженные формирования России 4257 раз осуществили обстрелы украинских позиций. Погибли 88 украинских военнослужащих, 494 получили ранения. За аналогичный период с 27 июля 2020-го по 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, привели в ТКГ данные штаба операции Объединенных сил.

В ТКГ утверждают, что Украина остается верна обязательствам по политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Все это было оплачено высокой ценой. Украинская делегация благодарит каждого военнослужащего, кто в сложных условиях выполняет свой военный долг", – резюмировала группа.