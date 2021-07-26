Арестович оценил возможность созыва внеочередного заседания ТКГ из-за обстрела украинских военных на Донбассе

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 26 июля рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Сейчас вопрос обсуждается. Но технически это вряд ли возможно, поэтому еще представители ОБСЕ в плановых отпусках", – сказал он.

Следующее плановое заседание ТКГ назначено на 26 августа, уточнил Арестович.

Сегодня в результате обстрела боевиков на Донбассе пострадали семь украинских военных. Четверо бойцов получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы, все госпитализированы. Силы ООС открыли ответный огонь.