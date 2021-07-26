Арестович оценил возможность созыва внеочередного заседания ТКГ из-за обстрела украинских военных на Донбассе

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 26 июля рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
"Сейчас вопрос обсуждается. Но технически это вряд ли возможно, поэтому еще представители ОБСЕ в плановых отпусках", – сказал он.
Следующее плановое заседание ТКГ назначено на 26 августа, уточнил Арестович.
Сегодня в результате обстрела боевиков на Донбассе пострадали семь украинских военных. Четверо бойцов получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы, все госпитализированы. Силы ООС открыли ответный огонь.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.