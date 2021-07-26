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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков пострадали семь украинских военных. Силы ООС открыли ответный огонь

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Состояние одного из раненных военнослужащих тяжелое
Состояние одного из раненных военнослужащих – тяжелое
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе 26 июля в результате обстрела со стороны боевиков пострадали семь украинских военных. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Российские оккупанты прицельно обстреляли позиции украинских военнослужащих в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного Минского соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

Четверо бойцов получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного военнослужащего – тяжелое, одного – средней степени тяжести, пятерых – удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открыли ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1166683120490969

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, военные, вооружение, боевики, артиллерия, обстрелы, война на Донбассе, ранение, ООС
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