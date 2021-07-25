Оккупанты на Донбассе 24 июля нарушали режим тишины девять раз – штаб ООС

Среди украинских военных за прошлые сутки потерь не было Фото: EPA

"У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного у Донецка противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Пивденного и Широкино российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. В направлении Новотошковского и Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации применяли станковые противотанковые гранатометы", – говорится в сообщении.

В Луганской области беспилотник боевиков пересек линию разграничения.

"На обстрелы российско-оккупационными войсками наши защитники открывали огонь", – отметили в штабе.

С начала суток 25 июля зафиксирован один обстрел со стороны оккупантов.

"Неподалеку от Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении.