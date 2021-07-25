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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на Донбассе 24 июля нарушали режим тишины девять раз – штаб ООС

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Среди украинских военных за прошлые сутки потерь не было
Среди украинских военных за прошлые сутки потерь не было
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска за прошлые сутки девять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 25 июля.

"У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного у Донецка противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Пивденного и Широкино российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. В направлении Новотошковского и Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации применяли станковые противотанковые гранатометы", – говорится в сообщении.

В Луганской области беспилотник боевиков пересек линию разграничения.

"На обстрелы российско-оккупационными войсками наши защитники открывали огонь", – отметили в штабе.

С начала суток 25 июля зафиксирован один обстрел со стороны оккупантов.

"Неподалеку от Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/340753160928817/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, ВСУ, обстрелы, операция Объединенных сил, ООС
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