Пророссийские боевики в Луганской области вывели на полигон гаубицы и танки – штаб ООС

"Миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода: 24 гаубицы и одну противотанковую пушку на полигоне вблизи Бугаевки в не подконтрольном правительству районе Луганской области", – сказано в докладе.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил уточнил в Facebook 24 июля, что речь идет о 12 буксируемых гаубицах Д-30А "Жаба" калибра 122 мм, 12 самоходных гаубицах 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм и одной буксируемой противотанковой пушке МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм.

Вне выделенных мест хранения выявлено 24 танка Т-72, Т-64, семь буксируемых минометов, четыре ЗРК 9К35 "Стрела 10", 89 БТР, БМП и БРДМ.

"На полигоне в районе временно оккупированного населенного пункта Миусинск зафиксировано 46 танков, 13 буксируемых гаубиц, две реактивные системы залпового огня и 47 боевых бронированных машин, расположенных за пределами выделенных мест хранения", – сообщили украинские военные.

Нахождение значительного количества вооружения на полигонах свидетельствует о проведении боевого слаживания механизированных подразделений российско-оккупационных войск с последующей ротацией на линии разграничения, отметил штаб ООС.