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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский временно отменил штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

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Зеленский подписал закон №5478, принятый Радой в конце июня
Зеленский подписал закон №5478, принятый Радой в конце июня
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон №5478, освобождающий граждан Украины от штрафов за некоторые нарушения порядка въезда и выезда с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом 22 июля сообщил пресс-центр Офиса президента.

Согласно закону, украинцы освобождаются от штрафов, если порядок въезда/выезда через неподконтрольный участок границы с РФ был нарушен "по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом Министров Украины".

В частности, речь идет о возвращении к месту жительства, воссоединении семьи, тяжелой болезни или смерти близких родственников, необходимости обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями или лечения, выезде лиц с видом на жительство в другой стране, выезде ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления документов, необходимости принятия наследства.

Отмечается, что закон действителен на время действия карантина из-за пандемии COVID-19, а также на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ).

Законопроект №5478 в первом чтении и в целом Рада приняла 29 июня. Его инициатор, глава парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец ("За майбутнє") говорил, что оккупационные власти перекрыли КПВВ на Донбассе и люди вынужденно выезжают на территорию РФ и возвращаются оттуда в Украину.

"Согласно нашему законодательству, Госпогранслужба накладывает на них административные взыскания от 1700 грн до 5100 грн", – отмечал нардеп.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Российские оккупационные войска в апреле полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

7 мая в штабе ООС заявляли, что на Донбассе из семи КПВВ работает только "Станица Луганская".

В Офисе генпрокурора Украины сообщали 20 мая, что за семь месяцев оккупационная администрация РФ не пропустила через КПВВ "Счастье" ни одного человека.

В июне украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики запретили пересечение контрольных пунктов въезда-выезда, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы, детям 14-16 лет с гражданством Украины и их родителям. У детей требуют незаконных "документов" или получения гражданства России. Денисова отмечала, что из-за этой ситуации дети не смогут своевременно подать документы для поступления в высшие учебные заведения Украины. 

В Минреинтеграции назвали ситуацию "захватом заложников".

17 июля в МВД Украины сообщали, что на линии разграничения на Донбассе фактический пропуск граждан осуществляется на двух КПВВ – "Новотроицкое" (дважды в неделю) и "Станица Луганская" (ежедневно).

Теги: Россия, Украина, Донбасс, штраф, карантин, Владимир Зеленский, украинцы, президент, война на Донбассе, ОРДЛО, КПВВ
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