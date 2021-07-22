Зеленский временно отменил штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

Согласно закону, украинцы освобождаются от штрафов, если порядок въезда/выезда через неподконтрольный участок границы с РФ был нарушен "по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом Министров Украины".

В частности, речь идет о возвращении к месту жительства, воссоединении семьи, тяжелой болезни или смерти близких родственников, необходимости обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями или лечения, выезде лиц с видом на жительство в другой стране, выезде ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления документов, необходимости принятия наследства.

Отмечается, что закон действителен на время действия карантина из-за пандемии COVID-19, а также на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ).

Законопроект №5478 в первом чтении и в целом Рада приняла 29 июня. Его инициатор, глава парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец ("За майбутнє") говорил, что оккупационные власти перекрыли КПВВ на Донбассе и люди вынужденно выезжают на территорию РФ и возвращаются оттуда в Украину.

"Согласно нашему законодательству, Госпогранслужба накладывает на них административные взыскания от 1700 грн до 5100 грн", – отмечал нардеп.