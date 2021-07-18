Все КПВВ на линии разграничения открыты, но пропуск осуществляется в двух – МВД Украины

Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

"Движение к контрольному пункту "Новотроицкое" оккупанты открывают дважды в неделю. За неделю через КПВВ проследовали 580 граждан и 92 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донбасса, 599 граждан и 88 транспортных средств – в направлении контролируемой территории", – сообщили в МВД.

Ежедневно пропуск осуществлялся через КПВВ "Станица Луганская". Сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили на временно оккупированную территорию 7296 человек, а на контролируемую территорию – 5769.

Пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины семь человек, они вернулись на контролируемую территорию.

"Через КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Счастье" проехали пять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены сантехнические материалы, мебель, одежда и продуктовые наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил более 36 тонн", – уточнили в релизе.

В МВД напомнили, что во время действия в Украине "зеленого" уровня эпидемической опасности гражданам с оккупированных территорий не нужно проходить самоизоляцию. Обязательным условием остается пребывание в КПВВ в защитной маске и соблюдение социальной дистанции.