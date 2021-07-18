Все КПВВ на линии разграничения открыты, но пропуск осуществляется в двух – МВД Украины

Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
"Движение к контрольному пункту "Новотроицкое" оккупанты открывают дважды в неделю. За неделю через КПВВ проследовали 580 граждан и 92 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донбасса, 599 граждан и 88 транспортных средств – в направлении контролируемой территории", – сообщили в МВД.
Ежедневно пропуск осуществлялся через КПВВ "Станица Луганская". Сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили на временно оккупированную территорию 7296 человек, а на контролируемую территорию – 5769.
Пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины семь человек, они вернулись на контролируемую территорию.
"Через КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Счастье" проехали пять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены сантехнические материалы, мебель, одежда и продуктовые наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил более 36 тонн", – уточнили в релизе.
В МВД напомнили, что во время действия в Украине "зеленого" уровня эпидемической опасности гражданам с оккупированных территорий не нужно проходить самоизоляцию. Обязательным условием остается пребывание в КПВВ в защитной маске и соблюдение социальной дистанции.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Российские оккупационные войска в апреле 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
7 мая в штабе ООС заявляли, что на Донбассе из семи КПВВ работает только "Станица Луганская".
В Офисе генпрокурора Украины сообщали 20 мая, что за семь месяцев оккупационная администрация РФ не пропустила через КПВВ "Счастье" ни одного человека.
В июне украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики запретили пересечение контрольных пунктов въезда-выезда, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы, детям 14-16 лет с гражданством Украины и их родителям. У детей требуют незаконных "документов" или получения гражданства России. Денисова отмечала, что из-за этой ситуации дети не смогут своевременно подать документы для поступления в высшие учебные заведения Украины.
В Минреинтеграции назвали ситуацию "захватом заложников".