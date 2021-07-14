На подготовительные курсы в украинские вузы поступили почти 200 детей из ОРДЛО и Крыма

"Всего на подготовительные курсы поступило 199 детей в 15 вузов. Конечно, эта цифра могла бы быть больше, если бы не постоянные блокировки КПВВ со стороны РФ и подконтрольных ей оккупационных режимов, которые сделали невозможным поступление абитуриентов с оккупированных территорий в украинские учебные заведения", – заявила замминистра Инна Драганчук.

Курсы будут проходить в течение июля – августа 2021 года. Слушатели смогут изучать украинский язык и литературу, историю Украины, математику. Также предусмотрены различные меры психологического, культурно-образовательного и спортивного направления, способствующие эмоциональной разгрузке детей. Кроме того, все абитуриенты обеспечиваются ежемесячной стипендией в размере 4588 грн и общежитием.

Подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением для молодежи с временно оккупированных территорий в 2021 году проводятся на базе 15 вузов в Харькове, Мариуполе, Киеве, Одессе, Херсоне и других городах. Среди них есть донецкие и луганские вузы, эвакуированные после оккупации.