Рада временно освободила украинцев от штрафов за въезд из ОРДЛО через Россию

Из семи КПВВ на Донбассе сейчас работает только "Станица Луганская", остальные блокируют боевики Фото: r2p.org.ua

Украинцев освободят от штрафов, если порядок въезда/выезда был нарушен "по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом Министров Украины". Закон действителен на время действия карантина, объявленного в связи c пандемией COVID-19, а также на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда/выезда.

"Этот законопроект очень важен... Сейчас оккупационные власти перекрыли КПВВ, люди вынужденно, не по своей воле, выезжают на территорию РФ и возвращаются оттуда в Украину. Согласно нашему законодательству, Госпогранслужба накладывает на них административные взыскания от 1700 грн до 5100 грн", – пояснил инициатор законопроекта, глава комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец ("За майбутнє").

Он попросил парламент принять документ сразу за основу и в целом, потому что сейчас начинается вступительная компания в высших учебных заведениях.

"Мы очень хотим, чтобы наши дети, которые проживают на оккупированных территориях, вступали в украинские вузы", – подчеркнул Лубинец.

За законопроект в первом чтении и в целом проголосовали соответственно 290 и 292 народных депутатов.

С 17 июня также отменена обязательная самоизоляция и обсервация для граждан Украины, которые прибывают на подконтрольную правительству территорию из временно оккупированных районов.

Гуманитарные основания для пересечения линии разграничения в случае закрытия КПВВ Кабмин утвердил в ноябре 2020 года. В число таких причин входят воссоединение семьи, возвращение к месту жительства граждан Украины и членов их семей, тяжелая болезнь или смерть близких родственников, предотвращение возникновения угрозы жизни и здоровью, принятие наследства, посещение учебного заведения для обучения или сдачи экзаменов и другие.