Рада временно освободила украинцев от штрафов за въезд из ОРДЛО через Россию

Украинцев освободят от штрафов, если порядок въезда/выезда был нарушен "по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом Министров Украины". Закон действителен на время действия карантина, объявленного в связи c пандемией COVID-19, а также на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда/выезда.
"Этот законопроект очень важен... Сейчас оккупационные власти перекрыли КПВВ, люди вынужденно, не по своей воле, выезжают на территорию РФ и возвращаются оттуда в Украину. Согласно нашему законодательству, Госпогранслужба накладывает на них административные взыскания от 1700 грн до 5100 грн", – пояснил инициатор законопроекта, глава комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец ("За майбутнє").
Он попросил парламент принять документ сразу за основу и в целом, потому что сейчас начинается вступительная компания в высших учебных заведениях.
"Мы очень хотим, чтобы наши дети, которые проживают на оккупированных территориях, вступали в украинские вузы", – подчеркнул Лубинец.
За законопроект в первом чтении и в целом проголосовали соответственно 290 и 292 народных депутатов.
С 17 июня также отменена обязательная самоизоляция и обсервация для граждан Украины, которые прибывают на подконтрольную правительству территорию из временно оккупированных районов.
Гуманитарные основания для пересечения линии разграничения в случае закрытия КПВВ Кабмин утвердил в ноябре 2020 года. В число таких причин входят воссоединение семьи, возвращение к месту жительства граждан Украины и членов их семей, тяжелая болезнь или смерть близких родственников, предотвращение возникновения угрозы жизни и здоровью, принятие наследства, посещение учебного заведения для обучения или сдачи экзаменов и другие.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Российские оккупационные войска в апреле полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
7 мая в штабе ООС заявляли, что на Донбассе из семи КПВВ работает только "Станица Луганская".
В Офисе генпрокурора Украины сообщали 20 мая, что за семь месяцев оккупационная администрация РФ не пропустила через КПВВ "Счастье" ни одного человека.
В июне украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики запретили пересечение контрольных пунктов въезда-выезда, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы, детям 14-16 лет с гражданством Украины и их родителям. У детей требуют незаконных "документов" или получения гражданства России. Денисова отмечала, что из-за этой ситуации дети не смогут своевременно подать документы для поступления в высшие учебные заведения Украины.
В Минреинтеграции назвали ситуацию "захватом заложников".