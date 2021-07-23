22 июля на Донбассе боевики три раза нарушили перемирие – штаб ООС

"22 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. [...] Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в четверг боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное возле Донецка (из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов) и Пески (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), а утром в пятницу один раз стреляли в районе Опытного – из минометов калибра 120 мм.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ", – подчеркнули в штабе ООС.