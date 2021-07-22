В Чехии суд увеличил тюремный срок боевику "ДНР" из Беларуси более чем в четыре раза

В сентябре прошлого года суд в Праге приговорил Фадеева к 4,5 года заключения за участие в боевых действиях на Донбассе. Прокуратура просила для обвиняемого 15 лет тюрьмы.

По словам Перебийниса, тогда в суде не усмотрели в его действиях "терроризм", а только "участие в организованной преступной группировке". Апелляционная инстанция изменила приговор на более жесткий.

"Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений Фадеева на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы", – отметил посол Украины в Чехии.

Перебийнис добавил, что "системное преследование чешскими правоохранительными органами и органами правосудия боевиков, которые, подстрекаемые Россией, ступили на скользкий и преступный путь участия в войне против Украины, продолжается".

"Продолжение следует", – резюмировал дипломат.

Процесс над Фадеевым начался в июле 2020 года. Согласно обвинительному заключению, Фадеев участвовал в конфликте с октября 2014-го по май 2016 года "с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке Украины, которые стремятся отделиться от Украины и создать независимое государственное образование – так называемую "ДНР". По информации прокуратуры, Фадеев имел оружие и принимал участие в различных "военных заданиях" вооруженных формирований группировки "ДНР".

Фадеев отвергал обвинения, утверждая, что стрелял только на стрельбищах. Он заявлял, что не занимался террористической деятельностью, а только хотел помочь "защититься от украинских фашистов".