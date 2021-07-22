Кулеба рассказал, почему поездка Сийярто на Донбасс важна для Совета Европы

Кулеба и Сийярто отправились на Донбасс сегодня, 22 июля. Глава МИД Украины отметил, что председатель Комитета министров Совета Европы впервые с 2014 года посетит зону операции Объединенных сил.

"Посещение мной и Петером операции Объединенных сил является важным знаком, что российско-украинский вооруженный конфликт остается самой большой угрозой безопасности Европы и находится в фокусе внимания Комитета министров Совета Европы", – сказал глава украинской дипломатии.

Сийярто на брифинге сказал, что очень рад тому, что может быть первым председателем, который посетит восток Украины.

"Мы, венгры, заинтересованы в том, чтобы этот конфликт на востоке был разрешен. Минские договоренности – это то направление, благодаря которому, мы надеемся, корабль этого конфликта выберется в мирные воды... Мы надеемся, что эта территория будет мирной и мы сможем найти решение для ликвидации всех конфликтов. Своими силами, своими возможностями мы будем причастны к этому. Это является интересом не только Украины, Венгрии, но и венгров, живущих на Закарпатье", – сказал глава МИД Венгрии.