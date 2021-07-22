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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба рассказал, почему поездка Сийярто на Донбасс важна для Совета Европы

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Сийярто и Кулеба отправились на Донбасс
Сийярто и Кулеба отправились на Донбасс
Фото: EPA

Визит на Донбасс председательствующего в Комитете министров Совета Европы министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто является знаком того, что конфликт находится в фокусе комитета. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве 22 июля, пишет "Укринформ".

Кулеба и Сийярто отправились на Донбасс сегодня, 22 июля. Глава МИД Украины отметил, что председатель Комитета министров Совета Европы впервые с 2014 года посетит зону операции Объединенных сил.

"Посещение мной и Петером операции Объединенных сил является важным знаком, что российско-украинский вооруженный конфликт остается самой большой угрозой безопасности Европы и находится в фокусе внимания Комитета министров Совета Европы", – сказал глава украинской дипломатии.

Сийярто на брифинге сказал, что очень рад тому, что может быть первым председателем, который посетит восток Украины.

"Мы, венгры, заинтересованы в том, чтобы этот конфликт на востоке был разрешен. Минские договоренности – это то направление, благодаря которому, мы надеемся, корабль этого конфликта выберется в мирные воды... Мы надеемся, что эта территория будет мирной и мы сможем найти решение для ликвидации всех конфликтов. Своими силами, своими возможностями мы будем причастны к этому. Это является интересом не только Украины, Венгрии, но и венгров, живущих на Закарпатье", – сказал глава МИД Венгрии.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, МИД Украины, Венгрия, Совет Европы, Донбасс, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, Петер Сийярто, операция Объединенных сил, ООС
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