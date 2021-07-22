Ситуация с безопасностью на Донбассе в последние месяцы ухудшается – ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ с 16-го по 18 июля зафиксировали 741 нарушение режима тишины на Донбассе Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

Зона вокруг участка разведения вооружения возле города Золотое Луганской области превращается в горячую точку, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений, отметила Грау.

По ее словам, полное прекращение огня можно достичь, если все стороны проявят необходимую политическую волю.

"Нерешенные процедурные вопросы опять не позволили политической рабочей группе провести формальное заседание. Во время неформальных консультаций найти конструктивное решение и возобновить работу, преодолевая политические разногласия, а также исполняя поручения ТКГ, не удалось", – указала она.

Это заседание ТКГ было последним для Грау в качестве специального представителя главы ОБСЕ в Украине.

"Мой преемник, посол Микко Киннунен вступает в должность 1 августа. Я желаю ему плодотворной работы и успехов", – заключила Грау.