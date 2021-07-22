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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ситуация с безопасностью на Донбассе в последние месяцы ухудшается – ОБСЕ

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Наблюдатели ОБСЕ с 16-го по 18 июля зафиксировали 741 нарушение режима тишины на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ с 16-го по 18 июля зафиксировали 741 нарушение режима тишины на Донбассе
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

В последние месяцы наблюдается ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе. Об этом после встречи трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе 21 июля заявила специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау, говорится релизе на сайте ОБСЕ.

Зона вокруг участка разведения вооружения возле города Золотое Луганской области превращается в горячую точку, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений, отметила Грау.

По ее словам, полное прекращение огня можно достичь, если все стороны проявят необходимую политическую волю.

"Нерешенные процедурные вопросы опять не позволили политической рабочей группе провести формальное заседание. Во время неформальных консультаций найти конструктивное решение и возобновить работу, преодолевая политические разногласия, а также исполняя поручения ТКГ, не удалось", – указала она.

Это заседание ТКГ было последним для Грау в качестве специального представителя главы ОБСЕ в Украине.

"Мой преемник, посол Микко Киннунен вступает в должность 1 августа. Я желаю ему плодотворной работы и успехов", – заключила Грау.

Контекст:

Наблюдатели СММ ОБСЕ с 16-го по 18 июля зафиксировали на Донбассе 741 нарушение режима прекращения огня.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: ОБСЕ, Донбасс, прекращение огня, война в Украине, война на Донбассе, Хайди Грау, ТКГ, Микко Киннунен
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