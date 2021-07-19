От нового спецпредставителя ОБСЕ Украина ожидает содействия в установлении мира – Арестович

Арестович: Мы ожидаем от него реализацию миссии главы ОБСЕ в отношении Украины Фото: Шустер online / Facebook

"Мы ожидаем от него реализацию миссии главы ОБСЕ в отношении Украины и помощи в установлении мира на украинской земле", – отметил Арестович.

На пост спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине 19 июля назначен финский дипломат Микко Киннунен. Он приступит к исполнению обязанностей 1 августа.