От нового спецпредставителя ОБСЕ Украина ожидает содействия в установлении мира – Арестович

"Мы ожидаем от него реализацию миссии главы ОБСЕ в отношении Украины и помощи в установлении мира на украинской земле", – отметил Арестович.
На пост спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине 19 июля назначен финский дипломат Микко Киннунен. Он приступит к исполнению обязанностей 1 августа.
В ОБСЕ Киннунен сменит швейцарского дипломата Хайди Грау, которая занимала пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.