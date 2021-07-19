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От нового спецпредставителя ОБСЕ Украина ожидает содействия в установлении мира – Арестович

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Арестович: Мы ожидаем от него реализацию миссии главы ОБСЕ в отношении Украины
Арестович: Мы ожидаем от него реализацию миссии главы ОБСЕ в отношении Украины
Фото: Шустер online / Facebook

В украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе от новоназначенного спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена ожидают содействия в установлении мира. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мы ожидаем от него реализацию миссии главы ОБСЕ в отношении Украины и помощи в установлении мира на украинской земле", – отметил Арестович.

На пост спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине 19 июля назначен финский дипломат Микко КиннуненОн приступит к исполнению обязанностей 1 августа.

Контекст:

В ОБСЕ Киннунен сменит швейцарского дипломата Хайди Грау, которая занимала пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Украина, ОБСЕ, Донбасс, Алексей Арестович, война в Украине, война на Донбассе, ТКГ, Микко Киннунен
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