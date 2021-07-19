Новым спецпредставителем ОБСЕ в Украине станет финский дипломат

Киннунен назначен также представителем главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он приступит к исполнению обязанностей 1 августа.

Киннунен с 1996 года работает в МИД Финляндии, в настоящее время является генеральным директором по политическим вопросам.

"В 2009–2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Он также работал в посольствах в Москве и Вашингтоне и в постоянном представительстве Финляндии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке", – сообщили в министерстве.