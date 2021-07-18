ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима тишины на Донбассе за один день

За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 115 нарушений.

"В Луганской области миссия зафиксировала 53 нарушения режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 95 нарушений. Наблюдатели зафиксировали свежие повреждения гражданских объектов и трансформатора, а также свежие воронки в подконтрольном правительству Тарамчуке Донецкой области и недавно поврежденный трактор в не подконтрольном правительству Молодежном Луганской области", – отметили в сообщении.

В ОБСЕ заявили, что свободу передвижения миссии по-прежнему ограничивали, а беспилотники СММ неоднократно подвергались воздействию помех сигналу GPS.