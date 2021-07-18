ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений режима тишины на Донбассе за один день

За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 115 нарушений.
"В Луганской области миссия зафиксировала 53 нарушения режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 95 нарушений. Наблюдатели зафиксировали свежие повреждения гражданских объектов и трансформатора, а также свежие воронки в подконтрольном правительству Тарамчуке Донецкой области и недавно поврежденный трактор в не подконтрольном правительству Молодежном Луганской области", – отметили в сообщении.
В ОБСЕ заявили, что свободу передвижения миссии по-прежнему ограничивали, а беспилотники СММ неоднократно подвергались воздействию помех сигналу GPS.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 – боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.