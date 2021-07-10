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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские наемники препятствуют работе СММ ОБСЕ в ОРДЛО – украинская сторона СЦКК

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Наблюдатели от ОБСЕ не смогли проверить постоянные места размещения отведенного тяжелого вооружения в ОРДО
Наблюдатели от ОБСЕ не смогли проверить постоянные места размещения отведенного тяжелого вооружения в ОРДО
Фото: EPA

Вооруженные формирования РФ продолжают систематически препятствовать работе специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), опубликованном 10 июля на странице пресс-службы ООС в Facebook.

"В отчете СММ ОБСЕ от 8 июля 2021 года указано о недопуске патруля миссии на блокпостах вооруженных формирований вблизи оккупированных населенных пунктов Молодой Шахтер и Новоазовск, ссылаясь на "приказы от командиров" и "проведение учений с боевой стрельбой в этом районе", – говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдатели не смогли проверить постоянное место хранения вооружения и места размещения отведенного тяжелого вооружения в ОРДО, поскольку российские наемники "приказали наблюдателям покинуть эти районы".

Патрулю СММ ОБСЕ также запретили находиться вблизи населенного пункта Долгое. Отмечается, что наблюдатели миссии потеряли БПЛА, после пролета на временно не подконтрольной правительству Украины территории над населенными пунктами Харцызск, Липская и Пионерское.

В СММ ОБСЕ подчеркивают, что такими действиями "оккупанты пытаются скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1155378801621401

После встречи трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе 7 июля специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау отмечала, что число нарушений режима прекращения огня на Донбассе растет в течение последних двух недель.

С 21 марта по 6 июня СММ ОБСЕ зафиксировала около 21 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, говорил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Это почти в три раза больше, чем за период с 1 января по 20 марта 2021 года.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, агрессия, боевики, Харцызск, наемники, миссия, СЦКК, конфликт, работа, ОРДЛО, Хайди Грау, ООС
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