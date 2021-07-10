Российские наемники препятствуют работе СММ ОБСЕ в ОРДЛО – украинская сторона СЦКК

Наблюдатели от ОБСЕ не смогли проверить постоянные места размещения отведенного тяжелого вооружения в ОРДО Фото: EPA

"В отчете СММ ОБСЕ от 8 июля 2021 года указано о недопуске патруля миссии на блокпостах вооруженных формирований вблизи оккупированных населенных пунктов Молодой Шахтер и Новоазовск, ссылаясь на "приказы от командиров" и "проведение учений с боевой стрельбой в этом районе", – говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдатели не смогли проверить постоянное место хранения вооружения и места размещения отведенного тяжелого вооружения в ОРДО, поскольку российские наемники "приказали наблюдателям покинуть эти районы".

Патрулю СММ ОБСЕ также запретили находиться вблизи населенного пункта Долгое. Отмечается, что наблюдатели миссии потеряли БПЛА, после пролета на временно не подконтрольной правительству Украины территории над населенными пунктами Харцызск, Липская и Пионерское.

В СММ ОБСЕ подчеркивают, что такими действиями "оккупанты пытаются скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений".

После встречи трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе 7 июля специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау отмечала, что число нарушений режима прекращения огня на Донбассе растет в течение последних двух недель.

С 21 марта по 6 июня СММ ОБСЕ зафиксировала около 21 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, говорил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Это почти в три раза больше, чем за период с 1 января по 20 марта 2021 года.