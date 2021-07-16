Кент посетил район проведения ООС и заверил в поддержке Украины со стороны США

Во время визита на Донбасс Кент подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину "в стремлениях защитить свою территориальную целостность и независимость", в частности – "предоставляя необходимую материально-техническую помощь".

Дипломат рассказал, что в Вашингтоне "постоянно и внимательно" наблюдают за ситуацией на Донбассе и остаются надежным партнером Украины.

Как написало посольство США в Twitter, Кент обсудил с представителями ООС "противодействие агрессии РФ", а также вопрос, что Соединенные Штаты могут сделать в поддержку территориальной целостности Украины.

"США призывают РФ выполнить минские обязательства, вывести свои силы, освободить всех несправедливо удерживаемых граждан", – говорится в сообщении.

Тимчасовий повірений * Кент обговорив з @forces_joint і ОТУ "Схід" протидію * агресії, а також, що * можуть зробити на підтримку територіальної цілісності * . США закликають * виконати Мінські зобов'язання, вивести свої сили, звільнити всіх несправедливо утримуваних громадян. pic.twitter.com/dQhVHppwfQ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 15, 2021

Диппредставительство США отметило в соцсети, что в Краматорске специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проинформировала Кента "о влиянии конфликта на Донбассе на гражданское население и препятствиях для осуществления их важной работы". В посольстве США призвали РФ предоставить СММ свободу передвижения по всей территории Украины.

.@OSCE_SMM у Краматорську поінформувала Тимчасового повіреного * Кента про вплив конфлікту на Донбасі на цивільне населення і перешкоди для здійснення їх важл роботи. * закликають * надати СММ свободу пересування по всій території * і вивести свої сили і техніку зі сходу * . pic.twitter.com/p9FleUwffF — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 15, 2021