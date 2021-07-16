15 июля на Донбассе в результате обстрелов боевиков пострадали пятеро украинских военнослужащих – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"15 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. [...] В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое – боевые травмирования. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника – тяжелое, остальных – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В четверг боевики стреляли в районе населенных пунктов Причепиловка (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Новоалександровка (из противотанковых ракетных комплексов), Нью-Йорк (из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм и 120 мм), Широкино (из минометов калибра 120 мм), Песчаное (из стрелкового оружия), Марьинка (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия).

"На обстрелы противника наши военные открывали огонь. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", – отметили в пресс-центре.

По данным штаба ООС, 16 июля по состоянию на 7.00 боевики огневой активности еще не проявляли, но в Луганской области снова летал их беспилотник.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – подчеркнули в пресс-центре.