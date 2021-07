В ОБСЕ обеспокоены информацией о применении программного обеспечения для слежки за журналистами

Она призвала все государства ОБСЕ воздерживаться от применения подобных инструментов и методов против сотрудников СМИ, а также защищать журналистов от использования такого программного обеспечения против них.

"Использование таких инструментов против журналистов несовместимо с принципами, которые мы согласовали в регионе ОБСЕ. Это оказывает крайне сдерживающее воздействие на работу журналистов и душит свободу СМИ", – заявила Рибейро.

Представитель ОБСЕ добавила, что использование шпионского программного обеспечения ставит под угрозу принцип, согласно которому журналисты должны иметь возможность защищать свои источники информации.

"Уже в 1989 году на своей третьей встрече по итогам Хельсинкской конференции государства-участники признали важность соблюдения журналистского принципа профессиональной конфиденциальности", – заявила она.

Контекст:

18 июля группа международных СМИ опубликовала расследование о том, что власти ряда авторитарных стран годами следили за журналистами, активистами, политиками, учеными и бизнесменами с помощью программы-шпиона Pegasus, которую поставляла израильская компания NSO Group. Программа позволяла извлекать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофон. Изначально она была предназначена для использования против преступников и террористов.

Среди пострадавших от Pegasus оказалось более 180 журналистов, в том числе редакторы и руководители Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters.

20 июля издание Le Monde сообщило, что один из личных телефонов президента Франции Эммануэля Макрона попал в базу объектов прослушки израильской системы Pegasus. По данным журналистов, заказ на прослушку номера президента Франции поступил от марокканской разведки.