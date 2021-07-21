В ОБСЕ обеспокоены информацией о применении программного обеспечения для слежки за журналистами

В ОБСЕ призвали воздерживаться от слежки за сотрудниками СМИ Фото: depositphotos.com

Она призвала все государства ОБСЕ воздерживаться от применения подобных инструментов и методов против сотрудников СМИ, а также защищать журналистов от использования такого программного обеспечения против них.

"Использование таких инструментов против журналистов несовместимо с принципами, которые мы согласовали в регионе ОБСЕ. Это оказывает крайне сдерживающее воздействие на работу журналистов и душит свободу СМИ", – заявила Рибейро.

Представитель ОБСЕ добавила, что использование шпионского программного обеспечения ставит под угрозу принцип, согласно которому журналисты должны иметь возможность защищать свои источники информации.

"Уже в 1989 году на своей третьей встрече по итогам Хельсинкской конференции государства-участники признали важность соблюдения журналистского принципа профессиональной конфиденциальности", – заявила она.