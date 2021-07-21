Телефон президента Франции был в базе системы прослушки Pegasus – СМИ

В базу прослушки попал номер, которым Макрон пользовался с 2017 года Фото: EPA

В базу попал номер, которым Макрон пользовался с 2017 года и по нынешнее время. По данным журналистов, заказ на прослушку номера президента Франции поступил от марокканской разведки.

Помимо Макрона, разведка Марокко была заинтересована в прослушке премьер-министра страны с 2017-го по 2020 год, а ныне мэра города Гавра Эдуара Филиппа и 14 ключевых министров правительства Франции.