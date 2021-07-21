"Так и до рогаток дойдут". Гармаш сообщил, что оккупанты на Донбассе лазером "ослепляют" камеры миссии ОБСЕ

"В ходе видеоконференции особое беспокойство было высказано по поводу продолжения многочисленных ограничений, в частности на оккупированных территориях, свободы передвижения представителей СММ ОБСЕ и вывода из строя или уничтожения оборудования технических средств мониторинга миссии", – говорится в сообщении.

Член украинской делегации, журналист Сергей Гармаш в Facebook сообщил, что боевики "ослепляют" камеры миссии.

"Новинка в сфере препятствования работе СММ ОБСЕ: зафиксированы случаи "ослепления" камер наблюдения миссии при помощи лазерного излучения... Так они и до рогаток дойдут", – написал он.



