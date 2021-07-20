Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 700 нарушений перемирия за выходные

В Донецкой области зафиксировали 608 нарушений режима прекращения огня, в том числе 64 взрыва. При этом отмечается, что замечено 11 разрывов боеприпасов, девять взрывов в воздухе, 10 выстрелов и 34 взрыва неопределенного происхождения. Больше всего нарушений выявили в районе Майорска в ночь с 16-го на 17 июля и с 17-го на 18 июля.
За этот же период в Луганской области наблюдатели зафиксировали 133 нарушения, в том числе 21 взрыв неопределенного происхождения. Большинство нарушений было на участке разведения в районе Золотого и возле него в ночь с 16-го на 17 июля. Там зафиксировали многочисленные взрывы.
СММ зафиксировала повреждение квартиры в не подконтрольном правительству Украины поселке Золотое-5. Пенсионерка рассказала наблюдателям, что она была дома, когда в окно ее кухни попала пуля.
"Наблюдатели видели одну пробоину и трещины в наружном остеклении северо-восточного окна на кухне. По оценке, повреждения возникли вследствие огня из стрелкового оружия", – говорится в отчете.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 – боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.