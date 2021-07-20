Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 700 нарушений перемирия за выходные

В Донецкой области зафиксировали 608 нарушений режима прекращения огня, в том числе 64 взрыва. При этом отмечается, что замечено 11 разрывов боеприпасов, девять взрывов в воздухе, 10 выстрелов и 34 взрыва неопределенного происхождения. Больше всего нарушений выявили в районе Майорска в ночь с 16-го на 17 июля и с 17-го на 18 июля.

За этот же период в Луганской области наблюдатели зафиксировали 133 нарушения, в том числе 21 взрыв неопределенного происхождения. Большинство нарушений было на участке разведения в районе Золотого и возле него в ночь с 16-го на 17 июля. Там зафиксировали многочисленные взрывы.

СММ зафиксировала повреждение квартиры в не подконтрольном правительству Украины поселке Золотое-5. Пенсионерка рассказала наблюдателям, что она была дома, когда в окно ее кухни попала пуля.

"Наблюдатели видели одну пробоину и трещины в наружном остеклении северо-восточного окна на кухне. По оценке, повреждения возникли вследствие огня из стрелкового оружия", – говорится в отчете.