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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 700 нарушений перемирия за выходные

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В Донецкой области наблюдатели зафиксировали более 600 нарушений
В Донецкой области наблюдатели зафиксировали более 600 нарушений
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

С 16-го по 18 июля наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 741 нарушение режима прекращения огня, больше всего – в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии от 19 июля.

В Донецкой области зафиксировали 608 нарушений режима прекращения огня, в том числе 64 взрыва. При этом отмечается, что замечено 11 разрывов боеприпасов, девять взрывов в воздухе, 10 выстрелов и 34 взрыва неопределенного происхождения. Больше всего нарушений выявили в районе Майорска в ночь с 16-го на 17 июля и с 17-го на 18 июля.

За этот же период в Луганской области наблюдатели зафиксировали 133 нарушения, в том числе 21 взрыв неопределенного происхождения. Большинство нарушений было на участке разведения в районе Золотого и возле него в ночь с 16-го на 17 июля. Там зафиксировали многочисленные взрывы. 

СММ зафиксировала повреждение квартиры в не подконтрольном правительству Украины поселке Золотое-5. Пенсионерка рассказала наблюдателям, что она была дома, когда в окно ее кухни попала пуля.

"Наблюдатели видели одну пробоину и трещины в наружном остеклении северо-восточного окна на кухне. По оценке, повреждения возникли вследствие огня из стрелкового оружия", – говорится в отчете.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 – боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, Донбасс, агрессия, боевики, Золотое, Майорск, война в Украине, война на Донбассе
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