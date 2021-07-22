В МИД Германии призвали Украину и РФ выполнить договоренности саммита в Париже, в том числе имплементировать "формулу Штайнмайера"

Украина должна перенести так называемую "формулу Штайнмайера" в свое законодательство, отметили в МИД ФРГ Фото: depositphotos.com

Прежде всего в Берлине призывают Россию "быть более конструктивной" в разрешении конфликта. В частности – открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, которые блокировались боевиками несколько месяцев, разминировать территорию и отвести тяжелое вооружение.

"Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как перенос так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", – добавили в МИД Германии.

Подчеркивается, что специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна получить полный доступ ко всей зоне конфликта на Донбассе для контроля режима прекращения огня.

В свою очередь, Германия и Франция продолжат работу над "долгосрочным урегулированием конфликта" на востоке Украины, "незаменимой основой для которого остаются Минские соглашения", отмечается в заявлении МИД ФРГ.