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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Германии призвали Украину и РФ выполнить договоренности саммита в Париже, в том числе имплементировать "формулу Штайнмайера"

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Украина должна перенести так называемую "формулу Штайнмайера" в свое законодательство, отметили в МИД ФРГ
Украина должна перенести так называемую "формулу Штайнмайера" в свое законодательство, отметили в МИД ФРГ
Фото: depositphotos.com

В министерстве иностранных дел Германии призвали Украину и РФ полностью выполнить обязательства, согласованные в Париже в 2019 году на саммите лидеров "Нормандской четверки". Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 22 июля на сайте МИД ФРГ.

Прежде всего в Берлине призывают Россию "быть более конструктивной" в разрешении конфликта. В частности – открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, которые блокировались боевиками несколько месяцев, разминировать территорию и отвести тяжелое вооружение.

"Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как перенос так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", – добавили в МИД Германии.

Подчеркивается, что специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна получить полный доступ ко всей зоне конфликта на Донбассе для контроля режима прекращения огня.

В свою очередь, Германия и Франция продолжат работу над "долгосрочным урегулированием конфликта" на востоке Украины, "незаменимой основой для которого остаются Минские соглашения", отмечается в заявлении МИД ФРГ.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО. В письме, которое подписал тогдашний глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

Закрепление "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве зафиксировано в коммюнике по итогам саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

В 2019 году ряд областных, районных и городских советов в Украине выступили против "формулы Штайнмайера". Помимо этого, в Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне, Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Львове, Мариуполе, Краматорске и других городах страны прошли акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции!".

В 2020-м и в начале этого года представители украинской власти публично практически не обсуждали вопрос введения "формулы Штайнмайера".

В апреле вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников дал интервью, в котором сказал, что в "формуле Штайнмайера" нет никакой "зрады" и "это фантастический документ".

О необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство 12 июля перед ужином с Зеленским говорила канцлер Германии Ангела Меркель. "Нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы хотим, чтобы в этих регионах были проведены выборы", – заявляла она.

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что "формула Штайнмайера" уже фактически имплементирована в украинское законодательство – она прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятом Радой еще в 2014 году (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний раз – до 31 декабря 2021 года.

Зеленский подчеркивал в июне, что Минские соглашения не соблюдает Россия, в частности, выдавая жителям ОРДЛО свои паспорта.

Из-за паспортизации выполнить Минские соглашения и провести выборы на Донбассе невозможно, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Минские соглашения в том виде, в котором они есть, являются полным абсурдом. Граждане Украины начинают нам вопить: "Давайте быстро выполняйте Минские договоренности". Скажите, пожалуйста: как в концлагере можно провести выборы?" – отмечал он.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, ОБСЕ, Берлин, Донбасс, ФРГ, призыв, МИД Германии, Минские соглашения, законодательство, конфликт, ОРДЛО, КПВВ, формула Штайнмайера
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