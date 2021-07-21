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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Паспортизация жителей ОРДЛО не предусматривает присоединения территорий к РФ – замглавы администрации Путина

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Как только ситуация на Донбассе будет урегулирована, необходимость выдачи российских паспортов в ОРДЛО исчезнет, отметил Козак
Как только ситуация на Донбассе будет урегулирована, необходимость выдачи российских паспортов в ОРДЛО исчезнет, отметил Козак
Фото: kremlin.ru

Выдача российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не может рассматриваться как инструмент дальнейшего включения этих территорий в состав России. Об этом 13 июля в интервью изданию Politique Internationale, опубликованном во вторник на сайте посольства РФ во Франции, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах", – сказал замглавы администрации Владимира Путина.  

По словам Козака, "как только ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении".

"Общий порядок предоставления гражданства будет восстановлен", – подчеркнул представитель Кремля.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

12 мая 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. По ее данным, такие документы получают представители оккупационной власти, учителя и врачи под угрозой увольнения. "Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь", – пояснила Денисова.

По данным правозащитников, заявки на получение паспортов РФ подали более 700 тыс. жителей ОРДЛО. По словам адвоката Павла Лисянского, в ОРДЛО действуют принудительные инструменты влияния.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ. Он заявил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. Об этом же говорили в МИД Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что российское внешнеполитическое ведомство не считает нарушением Минских соглашений выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

В то же время жителям ОРДЛО, получившим российские паспорта, разрешили проголосовать на выборах в Госдуму РФ в онлайн-формате в сентябре этого года.

Теги: Россия, Украина, Кремль, Донбасс, оккупация, гражданство, Дмитрий Козак, агрессия, война на Донбассе, ОРДЛО, интервью, нарушение
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