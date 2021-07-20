Жителям ОРДЛО разрешили голосовать онлайн на выборах в Госдуму РФ

ЦИК РФ разрешил получившим гражданство в упрощенном порядке проголосовать на выборах в Госдуму Фото: depositphotos.com

"На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года №183", – подчеркивается в документе.

Отмечается, что жители ОРДЛО должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью.