В МИД Украины призвали жителей ОРДЛО не участвовать в противоправных российских плебисцитах

В Кремле падение рейтингов "Единой России" пытаются компенсировать за счет жителей ОРДЛО, отметили в МИД Украины Фото: depositphotos.com

Накануне, 14 июля, "Новости Донбасса" сообщали, что депутаты пропутинской партии "Единая Россия" приехали в оккупированный РФ Луганск на "Форум граждан России" для агитации местных жителей принять участие в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. В четверг "Форум граждан России" прошел в оккупированном Донецке.

В МИД Украины агитацию российских депутатов и незаконную паспортизацию жителей ОРДЛО рассматривают как целенаправленный подрыв мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Очевидно, что падение рейтингов российской правящей силы на фоне тяжелой эпидемической ситуации в России пытаются компенсировать за счет жителей украинских оккупированных территорий. Некий шаг политического отчаяния. Ведь проконтролировать нарисованные там результаты "поддержки" "Единой России" будет фактически невозможно. Это, в свою очередь, поставит под сомнение легитимность российского избирательного процесса", – подчеркнул Николенко.

Он отметил, что действия РФ свидетельствуют об уходе Москвы от своих обязательств в рамках Минских соглашений и итогов саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже.

"В очередной раз призываем наших граждан не участвовать в противоправных российских плебисцитах", – подчеркнул Николенко.