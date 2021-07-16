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В МИД Украины призвали жителей ОРДЛО не участвовать в противоправных российских плебисцитах

В Кремле падение рейтингов "Единой России" пытаются компенсировать за счет жителей ОРДЛО, отметили в МИД Украины
В Кремле падение рейтингов "Единой России" пытаются компенсировать за счет жителей ОРДЛО, отметили в МИД Украины
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины призвало жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не принимать участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Об этом 15 июля в комментарии "РБК-Украина" заявил спикер МИД Олег Николенко.

Накануне, 14 июля, "Новости Донбасса" сообщали, что депутаты пропутинской партии "Единая Россия" приехали в оккупированный РФ Луганск на "Форум граждан России" для агитации местных жителей принять участие в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. В четверг "Форум граждан России" прошел в оккупированном Донецке.

В МИД Украины агитацию российских депутатов и незаконную паспортизацию жителей ОРДЛО рассматривают как целенаправленный подрыв мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Очевидно, что падение рейтингов российской правящей силы на фоне тяжелой эпидемической ситуации в России пытаются компенсировать за счет жителей украинских оккупированных территорий. Некий шаг политического отчаяния. Ведь проконтролировать нарисованные там результаты "поддержки" "Единой России" будет фактически невозможно. Это, в свою очередь, поставит под сомнение легитимность российского избирательного процесса", – подчеркнул Николенко.

Он отметил, что действия РФ свидетельствуют об уходе Москвы от своих обязательств в рамках Минских соглашений и итогов саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже.

"В очередной раз призываем наших граждан не участвовать в противоправных российских плебисцитах", – подчеркнул Николенко.

Контекст:

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак 10 мая заявлял, что более полумиллиона жителей ОРДЛО, которые получили российское гражданство, смогут участвовать на выборах в Госдуму РФ.

В министерстве внутренних дел (МВД) РФ в начале мая сообщали, что более 527 тыс. жителей, постоянно проживающих на территориях ОРДЛО, за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Глава террористической организации "ДНР" Денис Пушилин говорил, что большинство жителей оккупированных его боевиками части Донецкой области, которые имеют российские паспорта, не поедут в Россию голосовать на выборах в Госдуму, писали "Новости Донбасса" в начале апреля.

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года, говорится на официальном сайте законодательного органа России.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, выборы, МИД Украины, Москва, Донбасс, депутаты, Госдума, гражданство, Единая Россия, призыв, агитация, ДНР, голосование, конфликт, ЛНР, ОРДЛО, Олег Николенко, партия, спикер
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