Заявки на получение паспортов РФ подали более 700 тыс. жителей ОРДЛО – правозащитники

Кремль поставил задание оккупационным администрациям обеспечить 75% явки на выборах в Госдуму РФ из числа тех, кто получил российские паспорта, отметили правозащитники Фото: depositphotos.com

По его словам, в ОРДЛО действуют принудительные инструменты влияния.

"Задание Кремль поставил оккупационным администрациям, чтобы они обеспечили 75% явки на выборах [в Госдуму РФ] из числа тех, кто получил российские паспорта. На сегодняшний день, по нашим данным, заявки на получение паспортов РФ подали 705 тыс. жителей ОРДЛО, – сказал Лисянский. – Нельзя говорить, что люди все идут и хотят получить эти паспорта. Это целая кампания".

Правозащитник отметил, что с 2019 года Кремль "очень сильно усилил процессы паспортизации" на Донбассе, выдача российских документов увеличилась на 700%.

"В отчете есть карта, где изображены 66 пунктов приема документов на получение гражданства РФ по упрощенной системе и восемь пунктов в Ростовской области по выдаче уже готовых паспортов", – рассказал Лисянский.

Для сравнения: в 2019 году таких пунктов выдачи было два. Кроме того, РФ увеличила число работников миграционной службы для Южного федерального округа, выделив на паспортизацию миллиарды рублей, подчеркнул Лисянский.

"В 2018 году всего было выдано паспортов РФ в Украине 83 тыс. В 2020 году они показали в декабре 409 тыс. паспортов. Потом 585 тыс. паспортов – в первом квартале 2021 года. На сегодняшний день – 705 тыс.", – уточнил правозащитник.