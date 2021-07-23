В Марьинке во время обстрела со стороны боевиков ранение получил мирный житель

Информация о госпитализации 52-летнего местного жителя с осколочными ранениями различных частей тела поступила в полицию Курахово Донецкой области.

Полицейские установили, что повреждения мужчина получил сегодня в 06.45 во дворе собственного домовладения в Марьинке. По предварительным сведениям – в результате взрыва неустановленного предмета.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.