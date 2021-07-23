"Особенно циничные действия". МИД Украины призвал мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе

В ведомстве отметили, что Центризбирком РФ одобрил онлайн-участие в выборах в Госдуму жителей ОРДЛО, которым принудительно навязали российские паспорта, что ставит под сомнение легитимность результатов выборов.

Незаконная организация выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины, подчеркнули в МИД.

"Последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации с безопасностью в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины", – отметили в МИД.

МИД призвал международное сообщество осудить этот шаг РФ, не признавать результаты выборов в ОРДЛО и усилить политико-дипломатическое давление на Россию.

Также Украина потребовала от РФ отменить все незаконные решения, касающиеся оккупированных территорий, и прекратить вовлекать жителей ОРДЛО в политическое пространство России.

Ранее в МИД Украины призвали жителей ОРДЛО не участвовать в противоправных российских плебисцитах.