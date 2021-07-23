"Особенно циничные действия". МИД Украины призвал мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе

В ведомстве отметили, что Центризбирком РФ одобрил онлайн-участие в выборах в Госдуму жителей ОРДЛО, которым принудительно навязали российские паспорта, что ставит под сомнение легитимность результатов выборов.
Незаконная организация выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма являются грубым нарушением норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины, подчеркнули в МИД.
"Последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации с безопасностью в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины", – отметили в МИД.
МИД призвал международное сообщество осудить этот шаг РФ, не признавать результаты выборов в ОРДЛО и усилить политико-дипломатическое давление на Россию.
Также Украина потребовала от РФ отменить все незаконные решения, касающиеся оккупированных территорий, и прекратить вовлекать жителей ОРДЛО в политическое пространство России.
Ранее в МИД Украины призвали жителей ОРДЛО не участвовать в противоправных российских плебисцитах.
Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года, говорится на официальном сайте законодательного органа России.
В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак 10 мая заявлял, что более полумиллиона жителей ОРДЛО, которые получили российское гражданство, смогут участвовать в выборах в Госдуму РФ.
В министерстве внутренних дел РФ в начале мая сообщали, что более 527 тыс. жителей, постоянно проживающих на территориях ОРДЛО, за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.
Евросоюз не должен признавать результаты выборов в Госдуму России, если Брюссель увидит в них нарушения, предупреждал комитет Европарламента по международным отношениям.