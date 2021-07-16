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Европарламент предложил не признавать результаты выборов в Госдуму России

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Выборы депутатов Госдумы назначены на 19 сентября
Выборы депутатов Госдумы назначены на 19 сентября
Фото: ЕРА

Евросоюз не должен признавать результаты выборов в Госдуму России, если Брюссель увидит в них нарушения. Об этом сказано в заявлении комитета Европарламента по международным отношениям от 15 июля.

"ЕС должен быть готов к тому, чтобы отказаться от признания Госдумы России, если парламентские выборы 2021 года проведут с нарушением демократических принципов и международного права", – говорится в документе.

Комитет называет политику РФ агрессивной, европейский блок должен давать ей отпор. Евродепутаты провели различие между народом России и режимом президента этой страны Владимира Путина, который в тексте заявления называется "застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом, окруженным олигархами".

Парламентарии уверены, что у России может быть демократическое будущее.

"Совет должен принять стратегию ЕС для будущей демократической России, включающую стимулы и условия для укрепления демократических внутренних тенденций", – сообщили в Европарламенте.

В комитете заявили, что ЕС должен развивать связи с США и укреплять контакты со странами "Восточного партнерства".

"ЕС должен наращивать потенциал, чтобы выявлять и останавливать потоки грязных денег из России, разоблачать ресурсы и финансовые активы автократов и олигархов российского режима, скрытых в государствах – членах ЕС", – заключили депутаты.

Контекст:

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

В составе Госдумы четыре фракции: "Единая Россия" – 335 мандатов, КПРФ – 43, ЛДПР – 40, "Справедливая Россия" – 23. Два члена Госдумы не входят ни в одну фракцию, еще семь депутатских мандатов вакантны.

Путин назначил выборы депутатов Госдумы на 19 сентября.

Теги: Россия, США, выборы, Европарламент, депутаты, Госдума, Брюссель, политика, олигархи, Европа, Евросоюз
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