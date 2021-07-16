Европарламент предложил не признавать результаты выборов в Госдуму России

"ЕС должен быть готов к тому, чтобы отказаться от признания Госдумы России, если парламентские выборы 2021 года проведут с нарушением демократических принципов и международного права", – говорится в документе.

Комитет называет политику РФ агрессивной, европейский блок должен давать ей отпор. Евродепутаты провели различие между народом России и режимом президента этой страны Владимира Путина, который в тексте заявления называется "застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом, окруженным олигархами".

Парламентарии уверены, что у России может быть демократическое будущее.

"Совет должен принять стратегию ЕС для будущей демократической России, включающую стимулы и условия для укрепления демократических внутренних тенденций", – сообщили в Европарламенте.

В комитете заявили, что ЕС должен развивать связи с США и укреплять контакты со странами "Восточного партнерства".

"ЕС должен наращивать потенциал, чтобы выявлять и останавливать потоки грязных денег из России, разоблачать ресурсы и финансовые активы автократов и олигархов российского режима, скрытых в государствах – членах ЕС", – заключили депутаты.