В Харькове скончался раненный на Донбассе украинский военнослужащий

Сивоконь был эвакуирован в Харьков из Луганской области Фото: Світлана Сидоренко / Facebook

Она рассказала, что Сивоконь был госпитализирован в реанимацию харьковского госпиталя в тяжелом состоянии.

"На следующее утро он уже пришел в себя, самостоятельно дышал. Потом стало хуже. Его снова подключили к аппарату [искусственного] дыхания, сделали несколько операций. К сожалению, вчера состояние ухудшилось сильно. Около 16.00 вчера он умер", – объяснила Чаговец.

По ее словам, Сивоконь служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде имени кошевого атамана Гордиенко Вооруженных сил Украины.

Львовский волонтер Светлана Сидоренко отметила в Facebook, что у погибшего остались жена и трое детей, один из которых – от первого брака.