Арестович: Не было никогда на Донбассе перемирия. Это чекистский метод – пускают нам кровь, чтобы переговоры шли "интереснее"

По данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибло около 4200 украинских военных Фото: depositphotos.com

"Не было никогда перемирия. Были прекращения огня. Нет, военная составляющая не побеждает. Это просто чекистский метод – они пускают нам кровь, чтобы переговоры шли "интереснее", – подчеркнул Арестович.

При этом он отметил, что благодаря режиму прекращения огня удалось уменьшить потери в рядах украинских военнослужащих.

"Даже сейчас, когда усилились грубые нарушения режима прекращения огня и есть тяжелые последствия, общее число погибших меньше, чем до начала режима установления тишины. А был такой период, около трех-четырех месяцев, когда вообще не стреляли. С июля по ноябрь прошлого года практически вообще не было потерь. Сейчас уже почти 50 погибших. А до этого каждый год где-то по 150 наших погибало. Все же сейчас в три раза меньше", – сказал Арестович.