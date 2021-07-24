Оккупанты на Донбассе 10 раз нарушали режим тишины, ранен житель Марьинки – штаб ООС

"Вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

Вблизи населенного пункта Пески боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

У Катериновки российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В Приазовье, неподалеку от Водяного, вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции по автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного", – сообщили в штабе.

Жилой сектор Марьинки был обстрелян боевиками из автоматических станковых гранатометов. Осколочные ранения получил местный житель.

"Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника оккупантов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных за прошлые сутки потерь не было.

С начала суток 24 июля было зафиксировано два нарушения российско-оккупационными войсками режима тишины.

"У населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", – говорится в сообщении.