18 июля на Донбассе боевики четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается семь лет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"18 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. [...] Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Пески (из минометов калибра 120 мм) и Авдеевка (из подствольных гранатометов), также возле Авдеевки дистанционно минировали территорию минами ПОМ-2, а в Луганской области запускали беспилотник "Орлан-10", который пересекал линию разграничения.

"По состоянию на 7.00 19 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – отметили в пресс-центре.